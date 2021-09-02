2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не исключает, что бегство США из Афганистана может быть попыткой создать очаг напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос, связанный с выводом американских войск и их союзников из Афганистана, еще требует тщательного анализа. Но никто не может исключать, что, возможно, такое поспешное бегство американских войск действительно связано с какими-то геополитическими устремлениями и перспективами. Не исключено, что это попытка создать очаг напряженности в этом регионе, который повлияет на безопасность в Центральной Азии, что напрямую связано с интересами Китая и России, являющимися геополитическими игроками и имеющими свои интересы в этом регионе", - сказал министр.

Что касается подхода Беларуси к данной тематике, Владимир Макей отметил, что необходимо, с одной стороны, исходить из того, что существует реальная угроза, связанная с нагнетанием экстремизма, терроризма, ростом наркотрафика. "Но нельзя здесь торопиться. Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация внутри Афганистана, какое будет сформировано правительство, о каких политических принципах они заявят, как они будут выстраивать отношения с соседями. Самое главное, чтобы было четкое понимание, что из Афганистана не должны исходить угрозы для сопредельных стран и для наших государств", - заметил глава МИД.

"Мы внимательно отслеживаем ситуацию в Афганистане, будем смотреть на заявления нынешнего руководства этой страны и конкретные действия. Естественно, будем соответствующим образом выстраивать свою политику", - подчеркнул Владимир Макей.

Он добавил, что тот регион и Афганистан в частности представляют для Беларуси серьезный интерес, в том числе с точки зрения экспорта продукции. "Мы были бы заинтересованы в том, чтобы иметь нормальные торгово-экономические отношения со страной, которая проповедует принципы миролюбия, дружбы со своими соседями и не создает напряженности в регионе", - отметил министр.-0-