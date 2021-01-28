Макей о действиях белорусской оппозиции: я называю это "бесчинствующая демократия"

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действия белорусской оппозиции, которая призывает к протестам и санкциям, можно охарактеризовать как "бесчинствующая демократия". Такое определение дал оппонентам власти министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, общаясь сегодня с журналистами во время заседания Совета постоянных полномочных представителей государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей отметил, что в Беларуси не все идеально и многое нуждается в совершенствовании. Однако это должно происходить "не под диктовку внешних кураторов, не под давлением улицы, не через революцию, которая несет только кровь и слезы, а в рамках закона", - подчеркнул он.

"Может быть, это займет больше времени, может, потребуется больше усилий. Но разрушить до основания все, что было достигнуто за всю предыдущую историю нашей независимости, сегодня можно моментально. Кто будет создавать и каким образом мы будем создавать новое государство на разрушенных руинах? Ответа от оппонентов власти я, к сожалению, до сих пор не услышал. Санкции, убрать, уничтожить, смести и тому подобное - я называют это "бесчинствующая демократия". Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия", - заявил министр.-0-ъ

Владимир Макей