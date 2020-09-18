Макей о ситуации с паломниками-хасидами на границе: белорусы просто поступили по-человечески

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы сделали все возможное, чтобы поддержать граждан Израиля, которые застряли на белорусско-украинской границе. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в рамках записи своего выступления к общей дискуссии 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, сообщает БЕЛТА.

По мнению министра, официальные Киев и Тель-Авив могли бы еще на предварительной стадии упредить ситуацию, возникшую на белорусско-украинском межграничье, когда около тысячи паломников-хасидов не смогли попасть в Умань из-за закрытой Украиной границы. Владимир Макей напомнил, что как только случились эти события, Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать паломникам максимальную поддержку.

"Более того, мы были готовы обеспечить транспортную доставку их в Умань, медицинское сопровождение на всем отрезке пути и обеспечить возврат их обратно с соблюдением всех мер предосторожности. К сожалению, для наших украинских партнеров это оказалось невозможным со ссылкой на ковидную ситуацию. И для меня абсолютно непонятны попытки каких-то искусственных обвинений в адрес Беларуси, что мы, якобы, специально нагнетаем эту ситуацию, чтобы выставить кого-то в неприглядном свете. Упаси боже! Белорусы просто по-человечески поступили, оказав гуманное содействие тем людям, которые приехали в Беларусь и хотели попасть дальше для того, чтобы поклониться святым местам - абсолютно нормальная, благородная цель", - сказал Владимир Макей.

Он подчеркнул, что в этой ситуации у Беларуси не было иных вариантов, кроме как оказать содействие израильтянам. "Но вместо того чтобы заниматься разглагольствованиями о правах человека, можно было бы действительно помочь реализовать эти права этим людям на практике, в реальности. Но, к сожалению, этого не произошло, - прокомментировал министр позицию Украины. - Более того, для меня абсолютно непонятно, как можно делить этих хасидов на низшую и высшую расу, когда одним разрешили посетить Умань, другим - не разрешили. Вы уже определитесь: или вы всем разрешаете, и надо тогда искать пути решения вопроса, или же не разрешаете, но тогда надо четко сказать об этом и предпринимать соответствующие действия в той стране, откуда эти хасиды выехали".-0-