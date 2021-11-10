Макей о затягивании с отчетом ИКАО: не могут найти подтверждений, что Беларусь нарушила хоть какие-то правила

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Москве на совместном заседании коллегий МИД Беларуси и России упомянул, что отчет ИКАО по инциденту с самолетом Ryanair в очередной раз отложен, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД связывает это с тем, что западные партнеры не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что Беларусью были нарушены хоть какие-то правила.

Владимир Макей поблагодарил российскую сторону за всестороннюю политическую поддержку и экспертную помощь, в том числе на передовой Совета ИКАО в Монреале, где сейчас идет рассмотрение доклада по факту вынужденной посадки в Минске в мае этого года рейса Ryanair. "Только вчера поступила информация о том, что доклад в очередной раз перенесен. В силу того, что, я так понимаю, наши западные партнеры никак не могут найти убедительных документов, подтверждающих, что белорусской стороной были нарушены хоть какие-то малейшие правила", - заметил глава МИД.

Он обратил внимание, что в настоящее время против Беларуси развязана масштабная гибридная война. Евросоюзом и США введены уже четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, на подходе пятый.

"Существенные потери несет белорусская авиационная отрасль от санкций закрытого неба, веденных Евросоюзом, США и их единомышленниками, включая Украину, и запрета на доступ в свои аэропорты для белорусского авиаперевозчика "Белавиа". При этом никакому исчислению не поддается ущерб для межчеловеческих связей и контактов, особенно в этот сложный пандемийный период", - подчеркнул министр.-0-