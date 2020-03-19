Макей обсудил с Лавровым вопросы возвращения домой белорусских туристов через РФ

Сергей Лавров и Владимир Макей. Фото из архива
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым вопросы возвращения домой белорусских туристов через РФ, сообщил сегодня журналистам заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, передает корреспондент БЕЛТА.
"Час назад министр иностранных дел Беларуси разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении этих вопросов, обсудил конкретные пути взаимодействия", - сказал Андрей Дапкюнас.
Андрей Дапкюнас
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