Макей: ограничения в отношении "Белавиа" абсолютно беспочвенные и глупые

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения в отношении авиакомпании "Белавиа" абсолютно беспочвенные и глупые. Об этом на пресс-конференции в Минске заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим попытки западных стран оказать влияние на ИКАО для того, чтобы ИКАО подготовило соответствующее выгодное для них заключение (что касается инцидента с самолетом Ryanair 23 мая 2021 года. - Прим. БЕЛТА). Мы категорически не приемлем это, работаем с членами ИКАО, нашими партнерами. Естественно, будем отслеживать ситуацию и предпринимать шаги, направленные на снятие необоснованных ограничений против нашей авиакомпании. Абсолютно беспочвенные, необоснованные, глупые решения", - сказал глава МИД.

"Если ИКАО не отменит это решение, то для нас это будет серьезный показатель (не только для нас - для всех), что политизация вопроса происходит уже в отношении тех положений, которых это не должно касаться. Я имею в виду положение об авиационной безопасности. Там политики не должно присутствовать. Ибо это связано с жизнью людей, пассажиров", - подчеркнул Владимир Макей.

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