Макей отметил успешную работу кафедр ЮНЕСКО в БГУ

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилей БГУ - прекрасная возможность подвести итоги многолетней деятельности вуза и приобщить молодое поколение к богатым традициям его истории. Об этом сказал министр иностранных дел, председатель Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО Владимир Макей сегодня на торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию Белорусского государственного университета, передает корреспондент БЕЛТА.

"100-летний юбилей Белорусского государственного университета не только серьезная дата, но и прекрасная возможность подвести итоги многолетней деятельности, усилить позиции в мировом академическом и научном сообществе, приобщить молодое поколение к богатым традициям истории университета. Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги, - сказал глава МИД. - С первых дней создания университет стал оплотом прогресса и творчества, признанным центром образования, науки и просвещения, прочно утвердился как высшее учебное заведение страны, играющее важную роль в развитии белорусского общества".

Владимир Макей отметил, что сегодня университет прочно занимает лидирующие позиции среди белорусских вузов. Это современный образовательный, научно-методический центр, отвечающий запросам государства, общества и человека со всеми присущими ему качествами: широкий спектр специальностей, высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, колоссальная научная база и современные образовательные технологии.

"Включение 100-летия БГУ в Календарь памятных дат ЮНЕСКО, несомненно, свидетельствует о высоком международном авторитете вуза, его достижениях в образовательной и академической областях. Международная деятельность университета во многом благодаря профессорско-преподавательскому составу заслужила высоких похвал. БГУ постоянно расширяет международные связи, активно взаимодействует с ведущими зарубежными образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами, реализует многочисленные международные проекты. В университете успешно работают две кафедры ЮНЕСКО", - добавил министр.

По его словам, в эпоху кризисов, нестабильности и перемен вопрос подготовки кадров становится первостепенным и выходит на качественно новый уровень. "Время диктует необходимость подготовки специалистов, разбирающихся в современной обстановке, умеющих адаптироваться к постоянно меняющимся, причем молниеносно, условиям. По данным ООН, Беларусь занимает 53-е место в мире по индексу человеческого развития, при этом уровень грамотности населения достигает практически 100%. Не все страны могут этим похвастаться. В этом большая заслуга БГУ, который готовит высококвалифицированных специалистов в самых разных областях, - подчеркнул Владимир Макей. - Выпускники вуза - интеллектуальная элита нашей страны. Университет дал путевку в жизнь многим известным государственным и общественным деятелям, которые достигли большого признания как в Беларуси, так и за ее пределами".

Университет стал альма-матер для многих белорусских дипломатов. Именно выпускники БГУ составляют кадровую основу белорусской дипломатической службы. Министр выразил убежденность, что в дальнейшем университет будет динамично развиваться, приумножая интеллектуальные и духовные богатства нашей Родины.

От имени Министерства иностранных дел и Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО он пожелал всему профессорско-преподавательскому коллективу университета, всем сотрудникам и студентам осуществления намеченных планов, новых достижений и побед на благо нашего государства. Глава МИД выразил надежду, что все последующие поколения студентов будут беречь и укреплять замечательные традиции вуза и своими делами содействовать устойчивому развитию Беларуси.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, руководство и сотрудники БГУ, работники Министерства иностранных дел.-0-