Макей: пандемия показала, что международное сообщество не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пандемия показала, что международное сообщество не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил во время выступления на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель белорусского МИД отметил, что пандемия коронавируса затронула все страны. Более того, проблема останется, по крайней мере, в ближайшее время, добавил он.

"Ведущие эксперты и аналитики активно высказываются о ее глобальных последствиях и влиянии на мировую политику и экономику. Во многих оценках речь идет о "сдвигах парадигмы" и "тектонических изменениях". Возможно. Время покажет. К сожалению, пандемия четко выявила, что международное сообщество, о котором мы все так часто говорим, в пиковой кризисной ситуации, по сути, не смогло оправдать возлагавшиеся на него надежды", - заявил Владимир Макей.

По его мнению, верх взяла логика того, что поодиночке легче справиться с вызовом. "Практически все разбежались по национальным квартирам, закрыли границы и прекратили контакты с внешним миром. В ответе на этот вызов Беларусь не пошла по такому сомнительному, как мы посчитали, пути. Мы не закрывались и не изолировались. Мы сразу же задались вопросом: так зачем же тогда на протяжении последних десятилетий мы продвигали глобализацию и открывались друг другу?" - сказал министр.

Владимир Макей заявил, что Беларусь изначально верила и верит в успех коллективных усилий, полагалась и продолжает полагаться на потенциал международного сообщества. Вместе с тем он с сожалением констатировал, что не обошлось и без использования методов, когда одни страны стали обвинять другие в якобы неправильных действиях по борьбе с пандемией.

"По той простой причине, что международное сообщество не выработало общего подхода. Значит, дело, наверное, не в пандемии, а в чем-то другом? - задал риторический вопрос министр. - В сложившейся ситуации определяющим фактором в борьбе с коронавирусом стал специфический национальный контекст. Мы в Беларуси выбрали свою собственную линию".

Она, пояснил Владимир Макей, основывалась на двух элементах: в оптимальной мере сохранить жизнедеятельность государства, прежде всего, его экономики, и обеспечить максимальную защиту населения. "Наш подход, как показала ситуация в Беларуси, себя оправдал. И ситуация сегодня в мире с распространением коронавирусной инфекции полностью подтверждает это", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что еще будет немало оценок и выводов, но уже сегодня можно со всей определенностью сказать, что вспышка коронавирусной инфекции, с одной стороны, выявила острую необходимость в сильном государстве, а с другой, наглядно показала, насколько взаимосвязан мир. "Ни одна страна не сможет добиться реального прогресса в решении проблемы, имеющей глобальный характер, если другие останутся в стороне или за бортом. Совместными усилиями мы должны превратить кризис в шанс улучшить положение во всем мире. Нам нужно научиться действовать сообща", - заявил белорусский дипломат.-0-