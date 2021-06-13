Макей: под видом выхолощенных лозунгов западные политики поощряют головорезов

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Западные политики не чувствуют ответственности за свои действия, которые они пытаются совершить в других странах. Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Вся проблема в том, что нынешние западные политики не чувствуют ответственности за те действия, которые они пытаются совершить в других государствах и, в частности, в нашем государстве. И это самая большая опасность", - подчеркнул Владимир Макей.

Он добавил, что под видом провозглашения выхолощенных современных лозунгов (например, о демократии) западные политики поощряют головорезов.

"Они делают две важные ошибки. Ошибка первая: эти говорящие головы не имеют способности видеть на шаг вперед. И второе: они рассматривают мир в одномерном измерении, не многомерном. Настоящий врач видит, что организм - это сложная система. И врач чувствует при этом свою ответственность. Эти же не чувствуют ответственности", - отметил министр.-0-