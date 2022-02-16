Макей пояснил, почему до сих пор не открыто автомобильное сообщение с Россией

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня на пресс-конференции в Минске пояснил, почему до сих пор не открыто автомобильное сообщение с Россией, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы постоянно поднимаем вопрос об открытии автомобильного сообщения, но наши коллеги ссылаются на сложную эпидемиологическую обстановку у них и у нас. К сожалению, пока этот вопрос не движется. Мы считаем, что этот вопрос уже давно мог бы быть решен", - отметил Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что белорусская сторона постоянно поднимает эту тему на встречах различного уровня с российскими коллегами. "Мы надеемся, что в ближайшем будущем нам все-таки удастся сделать так, чтобы граждане наших стран спокойно проезжали автомобильным транспортом и в Беларусь, и в Россию", - добавил глава МИД.-0-

Владимир Макей