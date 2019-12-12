Макей познакомил дипломатов с возможностями Беларуси в IT-сфере

12 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей провел традиционную встречу с главами диппредставительств и представительств международных организаций по случаю новогодних и рождественских праздников. В этом году дипломатам решили продемонстрировать информационные технологии и IT-cферу Беларуси на примере одного из мировых флагманов в данной области - компании Wargaming, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Макей

Владимир Макей и его супруга встречали гостей в столичном офисе компании вместе с ее соучредителем Владимиром Кислым. Обстановка была теплой, уютной и почти домашней - прибывающих приветствовали возле красивой ели и стилизованного камина с подарками. Гостями вечера стали аккредитованные в стране главы диппредставительств и представительств международных организаций с супругами - всего более 80 человек. Многие приехали целыми семьями, с детьми. И дарили не только традиционные букеты цветов, но и символичные подарки.

Как считают в МИД, на практике такие встречи дают повод не только совместно подвести итоги уходящего года и обсудить планы на будущее, но и предоставляют иностранным дипломатам возможность ближе познакомиться с выходящими за привычную сферу их профессиональных интересов областями жизни белорусского государства. В предыдущие годы им уже были представлены объекты, отражающие туристический, спортивный, промышленный потенциал страны.

"В современном мире успешной может быть только та страна, которая в полной мере использует потенциал информационных технологий", - подчеркнул в своем выступлении Владимир Макей. Он отметил, что Wargaming уже давно является узнаваемым IТ-брендом Беларуси, по праву символизирующим те возможности и перспективы, которые есть в стране для развития высокотехнологичного бизнеса.

Владимир Макей

Министр также признался, что сам с удовольствием играет в World of Tanks, но за последний год "не удавалось прикоснуться к ней". "Несмотря на то, что в ее названии присутствует слово "война", в самой игре нет жестокости, крови, даже в сценах с военными баталиями. Мне кажется, что деятельность компании в этом плане совпадает с дипломатической деятельностью, способствуя объединению граждан", - сказал Владимир Макей.

Он обратил внимание на социальные проекты, которые реализует Wargaming, и с юмором отметил, что коммунизм, пришествие которого так долго обещали в советские времена, уже практически наступил в этой компании, так как здесь высокий уровень оплаты и очень хороший социальный пакет.

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Макей рассказал о главных дипломатических итогах 2019 года По мнению министра, год выдался "достаточно насыщенным и очень важным для страны". "Что касается самых главных вопросов - войны и мира, то мы убеждены, что Беларусь сыграла здесь свою конструктивную роль", - сказал он.

Фото Максима Гучека