Макей призывает к объединению международных усилий в борьбе с COVID-19

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей убежден в том, что надо объединять международные усилия в борьбе с COVID-19. Об этом он сказал журналистам, рассказывая о подробностях состоявшейся 9 декабря встречи с послами государств Европейского союза, на которой в том числе была затронута тема противодействия пандемии, сообщает корреспондент БЕЛТА. "Мы обратили внимание наших партнеров и на то, что в свое время было заявлено о масштабной помощи ряду стран, в том числе Беларуси, в борьбе с пандемией. Конечно, мы считаем, что здесь необходимо объединять усилия всех государств и всех международных, региональных организаций в борьбе с этой чумой нынешнего века", - отметил Владимир Макей. При этом руководитель ведомства констатировал, что на первоначальном этапе определенная помощь в виде поставок конкретных товаров была оказана белорусской стороне. "Но где те 50 миллионов, которые были обещаны Беларуси? Они где-то затерялись, о них перестали сегодня говорить", - заявил министр. Он выразил уверенность, что Беларусь справится и без этих средств. Владимир Макей таким образом обратил внимание на то, как "выполняются" обещания, которые на каком-то этапе даются некоторыми европейскими партнерами.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!