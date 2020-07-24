Макей прокомментировал отдельные события электоральной кампании в Беларуси

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, прокомментировал отдельные события электоральной кампании, передает БЕЛТА.

Владимир Макей подчеркнул, что избирательная кампания проходит в строгом соответствии с белорусским законодательством. "К участию в выборах допущены пять кандидатов, в том числе действующий Президент и другие кандидаты, которые представляют оппонентов власти, оппозицию. Поэтому говорить о том, что к участию в выборах не допущены оппозиционные силы, не приходится", - констатировал министр. Он отметил, что не были зарегистрированы отдельные кандидаты в президенты, но это произошло на аргументированных основаниях. Так, на одного из претендентов было заведено уголовное дело, связанное с отмыванием денег, другой не собрал необходимого для регистрации кандидатом в президенты числа подписей.

Министр также прокомментировал утверждение латвийского журналиста об имевших место в Беларуси задержаниях участников различных мероприятий. "Задержания были осуществлены за нарушение конкретных правил, законов, которые действуют в Беларуси", - подчеркнул Владимир Макей

"Любая политическая кампания, что в Латвии, что в Беларуси, что в любой другой стране, должна проходить открыто, транспарентно, справедливо, - продолжил министр. - Но не дело, когда такие современные инструменты, как социальные сети, Telegram-каналы, используются для искусственного нагнетания ситуации (в частности, сейчас в Беларуси), для подстрекательства к конкретным антиправительственным действиям, для угроз в адрес госслужащих, членов избирательных комиссий различного уровня, сотрудников правоохранительных органов. Мы считаем, что такие вещи недопустимы и они должны пресекаться".

"Вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека. Но руководство Беларуси не допустит, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, стране или чтобы это привело к потере суверенитета, независимости государства", - сказал глава МИД.

Владимир Макей выразил уверенность, что Беларусь сумеет пройти нынешнюю избирательную кампанию "спокойно, без срывов, без сбоев". "И в конечном итоге сохранится та линия, которая у нас вырисовалась и с Европейским союзом, и с западным миром в целом, и мы не будем отброшены (в отношениях. - Прим. БЕЛТА) назад в прошлое, в 2010 или 2006 год. Во всяком случае руководство Беларуси искренне заинтересовано в том, чтобы это поступательное движение (на укрепление сотрудничества с ЕС. - Прим. БЕЛТА) сохранилось и после нынешних президентских выборов", - сказал глава МИД.

Как сообщалось, глава белорусского внешнеполитического ведомства сегодня совершает однодневный рабочий визит в Латвию. Эту страну в апреле должен был посетить Президент Беларуси Александр Лукашенко. Однако в связи со вспышкой коронавируса визит был перенесен на более поздние сроки.

В марте по инициативе латвийской стороны состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Президентом Латвии Эгилсом Левитсом. Главы государств обсудили основные аспекты двустороннего сотрудничества, главным образом торгово-экономического. Взаимный интерес для стран-соседок в первую очередь представляют вопросы транспортировки грузов, транзита энергоресурсов и производственной кооперации.

В конце июня Александр Лукашенко поздравил Эгилса Левитса с 65-летием. Президент отметил, что рассчитывает на продолжение совместной работы по укреплению добрососедских отношений, чему должны способствовать запланированные контакты на высшем уровне. "Рассчитываю, что в скором времени нам удастся встретиться в гостеприимной Риге для обсуждения путей углубления взаимодействия Беларуси и Латвии", - подчеркнул глава белорусского государства.-0-