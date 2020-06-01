Макей рассказал о своих детских мечтах

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей присоединился к акции в соцсетях, инициированной МИД к Международному дню защиты детей, и разместил на странице в Facebook свои детские фото и рассказ о детских мечтах, сообщает БЕЛТА.

Глава МИД подчеркнул, что дети постоянно должны быть в центре внимания взрослых, но в День защиты детей для них нужно сделать нечто большее, чтобы они поверили взрослым, что их ждет счастливое будущее и мечты сбудутся.

Рассказывая о своих детских мечтах, Владимир Макей признался, что в возрасте 4-5 лет хотел поскорее стать взрослым, работать учителем, позднее - военным. "А еще мне очень хотелось избавиться от веснушек, которые появлялись каждый год, как только выглядывало весеннее солнце", - отметил он.

"Что-то из детских мечтаний исполнилось, что-то - нет, - продолжил министр. - Главное - понимать, что твоя судьба зависит в первую очередь от тебя самого, что ты сам строишь свою жизнь. Но в то же время помощь, поддержка добрых людей (речь не только и не столько про материальную сторону) позволяет преодолеть жизненные преграды значительно легче".

Владимир Макей сделал пожертвование в адрес Белорусского детского хосписа и призвал всех присоединиться к акции МИД.

Как сообщалось, ко Дню защиты детей МИД инициировал акцию, предложив всем желающим в аккаунте в социальных сетях разместить свое детское фото с кратким рассказом о детской мечте под хештегом #Разамздзецьмi, а также сделать благотворительное пожертвование в пользу организаций, оказывающих помощь детям. "Давайте вместе вспомним о своих детских мечтах и подумаем о тех малышах, кому так нужны наша помощь и поддержка", - предложили в МИД. Акцию уже поддержали сотрудники Министерства иностранных дел и ряда белорусских посольств за рубежом.-0-