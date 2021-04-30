Макей: ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси стабилизировалась и нормализовалась. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews, сообщили корреспонденту БЕЛТА в белорусском МИД.

"Сегодня ситуация в Беларуси выглядит абсолютно нормально, она стабилизировалась и нормализовалась. И нет никаких протестов, о которых вы упоминаете, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - Что касается тех лиц, которые были задержаны в свое время, должен вас заверить, что они были задержаны за конкретные преступления и правонарушения, и я не думаю, что в странах Европейского союза эти правонарушения и преступления оценивались бы иначе".

Он привел пример: "Восемь актов терроризма, связанные с поджогами зданий, подрывами автомобилей и так далее. Десять случаев блокирования железнодорожных путей. Огромное число случаев блокирования транспортного движения. Это все имеет политическую подоплеку или все же связано с нарушениями законодательства Республики Беларусь? Нападения на сотрудников органов охраны правопорядка, угрозы в адрес членов семей государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов, включая детей".

"Все это и в ваших странах, в европейских странах, подлежит уголовному наказанию. Аналогично поступаем и мы в Беларуси", - обратил внимание министр.

"Поэтому здесь речь не идет о том, что кто-то был задержан необоснованно. Кто был задержан необоснованно - тех отпустили, они находятся на свободе. Ну а в отношении остающихся в заключении лиц проводятся соответствующие разбирательства, они будут нести ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь", - сказал Владимир Макей.

Он также подчеркнул, что не представляет судебную власть и не представляет Следственный комитет, а Министерство иностранных дел. "Поэтому говорить о каждом конкретном случае я не могу, но мы можем вам выслать соответствующую информацию, подтверждающую нарушение законодательства данными конкретными лицами, в каждом конкретном случае, - отметил министр. - Я тоже могу привести несколько фамилий. Господин Зенкович, господин Автухович, господин Олиневич задержаны за конкретные попытки совершения террористических актов, попытку совершения государственного переворота. О чем, кстати, западная пресса стыдливо умалчивает".

Владимир Макей обратил внимание, что "буквально несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь в сотрудничестве с российскими спецслужбами раскрыли заговор против руководства страны, предусматривающий убийство главы государства, интернирование и последующее устранение тридцати членов правительства".

"Почему об этом не говорит западное общественное мнение и средства массовой информации Европы?" - задал резонный вопрос министр иностранных дел Беларуси.-0-

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