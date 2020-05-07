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07 мая 2020, 11:58

Макей: участие в мероприятиях к 75-летию Победы - святое дело для каждого гражданина Беларуси

Владимир Макей
Владимир Макей
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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого" и возложил цветы к стеле "Минск - город-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава МИД и руководство внешнеполитического ведомства почтили память павших в Великой Отечественной войне. "Мы с каждым годом удаляемся дальше и дальше от тех страшных времен. Мы знаем об этой войне из уст людей, которые участвовали в ней и которых, к сожалению, становится все меньше, - наших ветеранов", - сказал Владимир Макей.

По его словам, от свидетелей войны осталось богатое литературное наследие, много произведений авторов из разных стран. "Все они были едины в том, что война - это смерть, ужас, горе и страдания", - добавил он.

Министр подчеркнул, что проведение в Беларуси памятных акций крайне важно для молодого поколения, чтобы донести до них правду о событиях Великой Отечественной войны. "Эта акция направлена на то, чтобы мы помнили и сделали все, чтобы подобное никогда не повторилось. Наверное, это один из самых главных принципов белорусской государственной политики в целом", - подчеркнул он.

Владимир Макей убежден, что важным памятным мероприятием станет парад 9 Мая, в котором примут участие и представители МИД, дипломатического корпуса. "Парад, как и все события по случаю Победы, - это святое дело для каждого гражданина Беларуси", - считает руководитель внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны МИД также инициировал памятное мероприятие по случаю 75-летия Победы. На сайте министерства опубликована электронная книга памяти о белорусских дипломатах - ветеранах Великой Отечественной войны. Она размещена в разделе "Издания МИД". В течение недели сотрудники министерства на страницах в социальных сетях будут рассказывать о судьбах своих коллег. Пользователей соцсетей также призывают делиться историями своих родных и коллег под хэштегом #BY75.-0-

Фото Сергея Шелега

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