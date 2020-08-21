Макей вручил орден Почета азербайджанскому бизнесмену и инвестору Васифу Исмайылову

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей от имени Президента Беларуси вручен орден Почета известному бизнесмену и инвестору из Азербайджана Васифу Исмайылову. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Компания Васифа Исмайылова построила большое количество зданий и сооружений в Минске и Могилеве. Завершается возведение крупного объекта в Бобруйске, ведется подготовка проекта по строительству жилого комплекса "Бакинский квартал" в белорусской столице. В 2013 году компанией построен комплекс зданий посольства Беларуси в Азербайджане. Бизнесмен также активно участвует в благотворительных программах как у себя на родине, так и в Беларуси. Например, в этом году он перечислил средства на борьбу с коронавирусом в нашей стране.

За значительный личный вклад в развитие торгово-экономических связей и инвестиционного сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном Васиф Исмайылов был удостоен ордена Почета. Это решение закреплено указом Президента от 21 ноября 2019 года. А сегодня награда была вручена ему лично министром иностранных дел Владимиром Макеем.-0-