Макей встретился с Генеральным секретарем ООН

Фото из архива
25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в Нью-Йорке встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
На повестке дня - вопросы реформирования организации, вклад Беларуси в дело повышения роли и значения ООН в мире, а также ряд проблемных аспектов на треке отношений Беларусь-ООН.
Как сообщалось БЕЛТА, Владимир Макей 21-28 сентября посещает Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.-0-