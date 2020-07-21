21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальный балл на ЦТ по географии никто не набрал, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк.

"В этом году 100 баллов на ЦТ по географии не набрал никто. Нет и тех, кто показал нулевой результат", - рассказал Юрий Миксюк. К слову, такая же ситуация была в 2019 году.

Испытание проходило 14 июля. Сдавать его планировали около 1,2 тыс. абитуриентов. Из зарегистрированных не явились около 13,3%. Удаленных и не прошедших по медпоказаниям не было. С результатами ЦТ по географии абитуриенты могут ознакомиться в личных кабинетах на сайте РИКЗ.

Как сообщалось, основной этап ЦТ завершился 16 июля. У тех, кто не попал на испытание в основные дни по уважительной причине, есть возможность пройти его в резервные дни. Их три - 19, 21 и 23 июля. Всего на испытание в резервные дни зарегистрировались 1335 человек. В каждой области определен пункт сдачи ЦТ, всего их шесть. Тестирование проходит на базе Белорусского государственного университета, Белорусско-Российского университета, Брестского государственного технического университета, Гродненского государственного университета имени Я.Купалы, Витебского государственного технологического университета и Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого.

Сертификаты ЦТ в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, - с 29 июля.-0-