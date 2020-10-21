Малахова: в оздоровительных лагерях летом не было осложнения эпидситуации

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В летний период не было осложнения эпидситуации в оздоровительных лагерях, сообщила журналистам в пресс-центре БЕЛТА заведующая отделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова.

"Что касается COVID-19, то каких-то серьезных вспышек, осложнения эпидситуации в лагерях не было допущено. Конечно, завозные случаи были. Они регистрировались в 9 стационарных лагерях, но все это своевременно купировалось и широкого распространения не получило, - рассказала Алла Малахова. - В связи с тем, что были случаи инфекции COVID-19 в пришкольных лагерях, мы вынуждены были закрыть 7 из них в течение оздоровительного сезона. При этом в пришкольных лагерях были жесткие требования. Например, наполняемость отряда была уменьшена в два раза, вместо 30 -15 человек. Мало того, нельзя было, чтобы на одной территории располагалось больше двух лагерей. Естественно, все эти меры дали положительный результат. Мы считаем, что оздоровительная кампания прошла благополучно".

В этом году основное требование для загородных лагерей - запрет выезда работников в течение всей смены. Кроме того, ежедневно оценивалось состояние каждого из них. Все это позволило не допустить осложнения эпидситуации в детских лагерях. "Инфекционные заболевания - на уровне прошлого года. За весь сезон у нас 9 случаев бронхита, 10 - ангины и 2 - ветрянки. Случаев кори, инфекционного гепатита, краснухи, кишечных инфекций не было зарегистрировано", - отметила завотделением.

Алла Малахова подчеркнула, что в этом году лагеря хорошо подготовились к оздоровительному сезону. Более 57% из них отремонтировали объекты питания, более 14% стационарных лагерей привели в должное состояние санитарно-бытовые помещения, более 20% - в соответствие с санитарными нормами и правилами жилые помещения, - добавила она. - Очень большие мероприятия проводятся по профилактике клещевого энцефалита. Ежегодно снижается количество укусов клещей. В этом году было 25 укусов, в 2019-м - 36, 2018 году - 46".

В результате выраженный эффект от оздоровления получили 94,1% детей. "Эта цифра больше, чем в 2019-м", - заключила завотделением.-0-

Нынешним летом в детских лагерях оздоровились около 173 тыс. школьников Замначальника отдела государственных закупок и методической работы Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Алексей Желенков отметил, что планы по детскому оздоровлению на каждое лето формируются в третьем квартале предыдущего года.

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