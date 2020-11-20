Малашенко: от рационального потребления ресурсов каждым белорусом зависит будущее страны

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко сегодня стал гостем единого дня информирования в "Школе активного гражданина" ("ШАГ") и пообщался с учениками школы №45 Могилева, сообщили БЕЛТА в пресс-службе департамента.

Встреча с учащимися 11 классов продолжила цикл мероприятий республиканской информационно-образовательной акции "Беларусь - энергоэффективная страна". Ученики со знанием дела общались с гостем на темы энергоэффективности, энергосбережения и экономии топливно-энергетических ресурсов. Дело в том, что еще в 2017 году в школе создан кабинет энерго- и ресурсосбережения и STEM-центр по обучению навыкам экономии и бережливости. Реализуется разработанный в 2016-2017 годах авторский проект "Система работы учреждения образования по энергосбережению": учащимся прививают рациональное ресурсопотребление. Работа признана победителем республиканских конкурсов "Энергомарафон" и "Энергия и среда обитания".

С 2019 года реализуется инновационный проект "Внедрение геоинформационных технологий в практико-ориентированную учебную и исследовательскую деятельность обучающихся на II ступени общего среднего образования для достижения целей устойчивого развития региона". И в целом среди школ Могилева школа №45 входит в тройку лучших.

В конце встречи Михаил Малашенко, напутствуя ребят, подчеркнул, что каждый из нас создает настоящее и будущее, "от каждого зависит, каким будет наш район, город, республика. Важно, чтобы выбирая рациональное использование природных и энергетических ресурсов, развитие возобновляемых источников энергии, безопасное поведение, мы заботились о себе и будущем своей страны".-0-