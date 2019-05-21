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Малашко: белорусское здравоохранение нацелено на доступность и высокое качество медпомощи

Общество 21.05.2019 | 22:00
Выступает Валерий Малашко. Фото Минздрава
Выступает Валерий Малашко. Фото Минздрава

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной задачей белорусского здравоохранения было и остается обеспечение доступности и надлежащего качества медицинской помощи, удовлетворенности ею пациентов, заявил министр здравоохранения Валерий Малашко на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве (Швейцария). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

К 2021 году завершится переход к врачам общей практики, их рабочие места будут оснащены необходимым оборудованием. "Мы изменяем формат работы поликлиник посредством внедрения проекта "Заботливая поликлиника", командного метода работы, ориентации на комплексное, интегрированное и ориентированное на пациента оказание медицинских услуг", - сказал Валерий Малашко.

Для повышения эффективности профилактических мероприятий, направленных на управление неинфекционными заболеваниями, Беларусь реализует скрининговые онкологические программы. С этой целью создаются 26 межрайонных скрининговых центров. Вводится также единый день здоровья, предоставляемый нанимателем работнику для прохождения профилактических мероприятий. Внедряются программы активного долголетия, создается здоровьесберегающая среда. Инициатива "Здоровые города и поселки" получила статус масштабного государственного проекта.

Министр подчеркнул, что визитной карточкой здравоохранения Беларуси стали высокие технологии. Речь идет как о клеточных и биомедицинских технологиях, так и о трансплантологии, кардиохирургии, онкогематологии. Успехи белорусов признаны мировым медицинским сообществом.

Делегация Минздрава во главе с министром здравоохранения Валерием Малашко участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая продлится до 28 мая.

Делегация Минздрава участвует во Всемирной ассамблее здравоохраненияДелегация Минздрава участвует во Всемирной ассамблее здравоохранения
На полях форума министр здравоохранения Валерий Малашко проводит рабочие встречи с главами зарубежных делегаций.

Всемирная ассамблея здравоохранения - высший орган Всемирной организации здравоохранения, принимающий решения. На 72-й сессии ассамблеи рассматриваются вопросы совершенствования систем здравоохранения, которые будут способствовать достижению Целей в области устойчивого развития на период до 2030 года. Речь идет о проблемах глобальной нехватки лекарственных средств и вакцин и доступа к ним, профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, первичной медико-санитарной помощи.-0-

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Теги
здравоохранение, Малашко, медицина, Министерство здравоохранения, сессии, Швейцария
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