Малашко: к обсуждению проекта Конституции необходимо привлечь каждого жителя страны

3 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. К обсуждению проекта Конституции необходимо привлечь каждого жителя страны. Такое мнение высказал заместитель председателя Могилевского облисполкома Валерий Малашко на посвященном референдуму областном семинаре, который прошел сегодня в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"В преддверии референдума предстоит большая информационная работа с лидерами мнений, привлечением экспертов и внешних спикеров, - сказал Валерий Малашко. - После представления проекта Конституции широкой общественности дальнейшая работа над Основным законом продолжится уже на площадках в ходе всенародного обсуждения. Нам важно говорить о движении вперед, важно поддерживать этот разговор - есть политическая повестка, требующая обсуждения. Причем к обсуждению проекта Конституции необходимо привлечь каждого жителя страны".

По словам Валерия Малашко, в области нужно создать необходимые условия для конструктивного диалога по проекту Основного закона. "Этот разговор надо начать как можно раньше, - подчеркнул он. - Надо работать в том числе с трудовыми коллективами и общественными формированиями, общаться с людьми. В области будет организован ряд встреч с населением. Жители региона должны получить полную и достоверную информацию по предстоящему референдуму. Что касается информационных площадок и их открытости, надо возобновить опыт общественных приемных - такая форма работы понятна и уже не раз доказывала свою эффективность".

Заместитель председателя облисполкома подчеркнул: результатом совместной работы должны стать причастность и вовлеченность в государственное строительство каждого представителя общества. "При создании проекта Конституции было много дискуссий, уточнений и обсуждений, - отметил он. - Но в конечном итоге Основной закон должен консолидировать общество. Важно понимать, что сегодня в правовом поле закрепляются столпы белорусской модели общественного развития: сильное государство, социально ориентированная рыночная экономика, традиционные христианские ценности. Закрепление этих постулатов в нашем национальном манифесте будет ответом в том числе и тем внешним силам, которые хотят дестабилизировать обстановку в стране".

Областной семинар "Референдум: понятие, история, значение" собрал в Могилеве более 200 человек со всего региона - представителей исполнительной власти, депутатского корпуса, предприятий, учреждений образования, молодежи и СМИ. Собравшиеся обсудили становление института референдума, а также определили его роль в системе народовластия страны. Кроме того, во время встречи прозвучали вопросы нормативно-правового регулирования подготовки и проведения референдума в Беларуси.-0-