Малашко: мы убеждены в правильности действий властей на данном этапе

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На данном политическом этапе белорусская власть принимает правильные решения, направленные на нормализацию ситуации в стране. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Валерий Малашко после встречи Президента Беларуси с политическим активом страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы убеждены в правильности действий властей на данном политическом этапе. Президент, как человек ответственный за свою страну и людей, взял на себя всю полноту правления в этот сложный политический период. Мы уверены, что и Президент, и правительство, и органы управления на местах сделают все, чтобы нормализовать ситуацию, чтобы сохранить те ценности, которыми мы обладаем. Нужно идти не по пути революций, а путем ускорения, добавляя постепенно к тому, что мы сегодня имеем. В этом ключ успеха", - уверен Валерий Малашко.-0-