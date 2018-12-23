Малашко: на приеме врачом общей практики очереди не увеличатся

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На приеме врачом общей практики время ожидания в очереди для пациентов не увеличатся. Такое мнение высказал на телеканале "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

К 2020 году терапевтов в поликлиниках планируется заменить врачами общей практики, которые смогут в более спокойной обстановке и детально провести обследование пациента. Отвечая на вопрос корреспондента не увеличит ли это время ожидания в очереди, Валерий Малашко дал отрицательный ответ. "Время ожидания в очереди не увеличится. Врач общей практики - это специалист с новыми и более широкими компетенциями, который обладает необходимым медицинским оборудованием. И мы говорим о том, что формируем команду врача: это и медсестра, и помощник со средним медобразованием. Первичная медицинская помощь должна стать доступнее", - рассказал Валерий Малашко.-0-