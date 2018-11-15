Малашко: необходимо выработать механизмы помощи латентным наркопотребителям

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо выработать механизмы помощи латентным наркопотребителям, заявил журналистам министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко на межведомственном координационном совещании по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании, передает корреспондент БЕЛТА.

Количество наркопотребителей в стране остается достаточно высоким. На наркологическом учете состоят около 7,7 тыс. человек. Вместе с тем не менее актуальна проблема латентной наркомании. "Мы должны выработать механизмы, которые позволят нам работать с этой категорией людей", - сказал Валерий Малашко.

По его словам, сейчас в стране совершенствуют работу наркологической службы, а также кабинетов заместительной метадоновой терапии, где работают не только медицинские, но и социальные работники, психологи. Эти специалисты могут оказать пациенту всестороннюю помощь.

О проблеме скрытой наркомании говорил и министр внутренних дел Игорь Шуневич. "Совместными усилиями нам удалось сохранить тенденцию уменьшения количества наркопреступлений в стране, сократить смертность наркозависимых. Однако уровень наркоугрозы по-прежнему остается достаточно высоким", - сказал он, отметив растущую латентность наркомании.

Для оказания практической помощи наркозависимым и созависимым лицам создан единый информационный ресурс pomogut.by. На нем аккумулируется вся информация, необходимая для тех, кто столкнулся с проблемой. Здесь размещены перечень организаций, которые занимаются лечением и реабилитацией наркозависимых, и контакты всех учреждений, которые оказывают социальную помощь и услуги по трудоустройству. Кроме того, на сайте можно найти общие сведения о наркотиках и наркомании, медицинских и правовых последствиях потребления и распространения.

В Минске сегодня прошло четвертое межведомственное координационное совещание по вопросам совершенствования взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и профилактики наркомании.-0-