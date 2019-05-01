Малашко отметил важность сплоченности работников для развития учреждений и страны в целом

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко отметил важность сплоченности работников для развития как отдельного учреждения, предприятия, так и страны в целом. Таким мнением он поделился с корреспондентом БЕЛТА во время праздничных мероприятий 1 Мая, которые проходят в Минске в парке Победы.

"1 Мая - это праздник, который нас всех мотивирует на созидательный труд и объединяет. Это основной смысл сегодняшнего дня и моего участия в этом мероприятии", - сказал министр. По его мнению, в этот день важно говорить не только о трудовом подвиге, но о значимости объединения и сплоченности для развития отдельного учреждения, региона, страны.

Сегодня 1 Мая - праздник все больше профсоюзного сообщества. Его отмечают 306 тыс. работников здравоохранения, которые являются членами ФПБ. Многие в этот день на трудовом посту, в учреждениях здравоохранения. Те, кто свободен, с семьей, детьми пришли, чтобы своим участием выказать благодарность за возможность свободно трудиться в мирной стране, добавил министр.

Валерий Малашко также отметил тот факт, что сегодня переоснащаются рабочие места, реорганизуется первичное звено здравоохранения - это важно не только для населения, но и самих работников. В частности, врача стараются разгрузить от несвойственной работы, от немедицинской составляющей, в том числе путем расширения команды первичного звена.

Как отметил председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберт Часнойть, членами ФПБ являются 98,1% работников здравоохранения, в том числе занятых в организациях частой формы собственности. Так, 157 частных организаций имеют профсоюзные первички.

Праздничные мероприятия, посвященные 1 Мая, проходят сегодня по всей стране. В Минске в парке Победы собралось около 10 тыс. человек.-0-