Маленький солдат большой войны

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 8 мая 2020
Минск Переменная облачность +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
20:56 "Городея" и "Минск" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
20:49 Наливайко: День Победы - это день гордости за подвиг наших предков Общество
20:37 Сотрудники Следственного комитета возложили цветы в мемориальном комплексе "Дальва" Общество
20:30 Банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь" заработал на портале Министерства обороны Технологии
20:09 Число умерших из-за коронавируса в Италии превысило 30 тыс. человек В мире
20:07 Брестский гандбольный клуб имени Мешкова продлил контракт с Раулем Алонсо Спорт
20:00 Еврогруппа согласовала программу ЕС для борьбы с пандемией в 240 млрд евро В мире
19:56 Студенты и сотрудники БГУИР присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого" Общество
19:42 Еврокомиссия рекомендовала сохранить закрытыми границы внутри ЕС до 15 июня В мире
19:39 Выставка "Фронтовой портрет. Судьба солдата" открылась в Музее обороны Брестской крепости Культура
19:35 Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике Спорт
19:16 Новая футбольная площадка открылась в Лепеле Регионы
19:05 Футболисты "Энергетика-БГУ" победили "Слуцк" в матче чемпионата Беларуси Спорт
18:48 БОКК покупает рентген-аппарат для Гомельской инфекционной больницы Регионы
18:38 Билеты на финал Кубка Беларуси по футболу поступили в продажу Спорт
18:31 Бузовский: Великая Победа - это незыблемая ценность, которую мы должны сохранить и передать молодежи Общество
18:24 Как в Минске 9 мая будет ходить городской транспорт Регионы
18:21 Приятно, что даже в таком почтенном возрасте остаешься нужным обществу - ветеран Регионы
18:18 Акция памяти "Со слезами на глазах" прошла в Могилеве Регионы
17:56 Белорусские дипломаты отмечают День Победы традиционными мероприятиями и оригинальными акциями в соцсетях Общество
17:48 Автоугонщика-рецидивиста задержали в Гомельском районе Происшествия
17:42 Итальянская ассоциация передала средства защиты для добрушской больницы и детсада-школы Регионы
17:37 Караник: благодарны врачам, которые в сложное время продолжают выполнять свой долг Общество
17:25 Заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей - Караник Общество
17:19 ФОТОФАКТ: Шанхайский парк "Диснейленд" вновь откроется для посещения Калейдоскоп
17:11 Бессмертный подвиг героев войны является образцом проявления лучших человеческих качеств - Ващенко Общество
17:05 В Беларуси выздоровели и выписаны 5484 пациента с COVID-19 Общество
16:52 В Бобруйске при ДТП с автобусом погиб 21-летний мотоциклист Происшествия
16:46 Совмин утвердил перечень административных процедур, которые переведут в электронную форму Экономика
16:44 Суд в Ивацевичах приговорил мужчину к четырем годам колонии-поселения за пьяное ДТП Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
08 мая 2020, 20:00

Маленький солдат большой войны

Именно так, вспоминая о том лихолетье, называет себя ветеран Великой Отечественной, участник операции "Багратион" и партизанского движения в Беларуси бывший заместитель начальника отдела вневедомственной охраны при УВД Мингорисполкома полковник милиции в отставке Михаил Соловей.

Путь в партизаны

В 1941 году Михаил окончил 7 классов в родной деревеньке Прудск Пуховичского района. К тому времени его отец уже умер, а старшая сестра вышла замуж и переехала в соседнее Заперинье. Спустя несколько дней после нападения гитлеровцев на нашу страну туда же бежали и Миша с матерью. В Прудске оставаться было нельзя: началась бомбежка, появились немецкие солдаты.

Вместе с друзьями-мальчишками Михаил помогал народным мстителям. Поэтому летом 1943 года тайный ночной визит комиссара партизанского отряда он воспринял спокойно. Понимал, что в Заперинье оставаться опасно – многие сельчане знали, чем Михаил занимался. А вдруг кто-нибудь выдаст немцам? Так в свои 17 лет Михаил вместе с двумя товарищами оказался в партизанском отряде имени Н. А. Щорса, входившем в состав 3-й Минской бригады имени С. М. Буденного.

Партизанская жизнь всегда была трудной. Но люди знали, ради чего и во имя чего они сражаются.

Рельсовая война на территории Беларуси
Рельсовая война на территории Беларуси

– Искали места, где удобнее расположить отряды. Рыли большие землянки в лесу, обкладывали их бревнами, застилали соломой, сеном. Из металлических бочек делали печки, нагревали докрасна, выводили трубу наверх. Так и спасались. Едой обычно помогали жители близлежащих деревень, – рассказывает Михаил Степанович.

Минирование, подрывы, разведка

Несовершеннолетних ребят включали практически во все операции. Транспорта не было, а случалось, что и 20 километров за ночь требовалось преодолеть! Люди в возрасте не осилили бы, а молодежь не жаловалась.

– Помню, была большая операция, когда мы на Слуцком шоссе разбили крупную группу высокопоставленных немцев, отправлявшихся в отпуск в Германию, – вспоминает ветеран Великой Отечественной войны. – Наша бригада организовала засаду на шоссе. Это сейчас там все заасфальтировано, а раньше была булыжная дорога. Но нам это только на руку: камни выдирали и в образовавшееся углубление закладывали мины, присыпая песком. Когда вражеские машины начинали движение по дороге – тут же взлетали в воздух. Бой мы выиграли. И с задачей справились: оружие взяли. Но какой ценой... Четыре партизана на этой дороге лишились жизни. В том числе и председатель колхоза из моей деревни. Я, как земляк, должен был вернуть тела домой. А они ведь могли быть заминированы! Немцы знали, что мы своих не бросаем: ни живых, ни мертвых. Поэтому часто минировали погибших. Я постарался аккуратно веревкой замотать ногу убитого и медленно потянул, чтобы в случае взрыва не пострадать.

Также одна из главных ролей принадлежала нашему собеседнику в 43-м при подрыве немецкой базы вблизи железной дороги недалеко от Пуховичей.

– Разведка донесла, что туда начали привозить цистерны с горючим. Нам поставлена задача – взорвать, – Михаил Степанович ту операцию запомнил хорошо. – Мы следили за ней сутками. Знали время обхода территории патрулями, охраной. Важна была каждая деталь. И вот решающая ночь. Подкрались. Начали копать траншею, так как база обнесена колючей проволокой, и это был единственный выход. Учитывая, что я был самый худой из группы, меня и отправили, чтобы точно смог пролезть. Дали мину с часовым механизмом, пополз я с ней к цистерне, прикрепил и вернулся. Отходим... Ждем взрыва. А его все нет. Уже все время вышло. Меня и спрашивают: "Как же ты так положил мину? Почему нет взрыва?!" Сильно я тогда испугался! Это ведь срыв операции! Да и мины с часовым механизмом очень ценили, ведь они были дорогие, привозили из Москвы. Прошло еще несколько мгновений и... взрыв! Ура! Не подвел!

Весна 44-го навсегда отпечаталась в памяти. Поступила команда взорвать мост, по которому можно было попасть в партизанскую зону.

– Мне доверили нести взрывчатку. Ее упаковали в деревянный ящик, а потом поместили в мешок, – отмечает Михаил Степанович. – Но мы попали в засаду. Пришлось отступать. Перекинув мешок за спину, спасаясь от пуль, я бежал в сторону леса. И только когда все партизаны собрались на поляне, заметил, что мешок-то насквозь изрешечен автоматной очередью! Даже ящик раскололся! До сих пор удивляюсь, как же сам жив остался. Но тогда было не до радости. Ведь как это так – не смог сберечь такой ценный мешок!

...Летом 1944 года солдат Соловей уже в составе Красной армии участвовал в освободительной операции "Багратион".

И был мир

После демобилизации в 1949 году Михаил Степанович остался в Минске, поступил на службу в милицию рядовым сотрудником. В столице встретил будущую жену. Молодых людей познакомили общие друзья-партизаны. Поженились. И живут душа в душу уже почти 65 лет. Вырастили дочку и радуются внучке.

...В 1965 году Михаил Соловей окончил Высшую школу МВД РСФСР и получил высшее юридическое образование. В 55 лет вышел в отставку в должности заместителя начальника отдела вневедомственной охраны при УВД Мингорисполкома в звании полковника милиции. На парадном офицерском кителе ветерана сияют орден и медали. Каждая награда хранит в себе историю... Историю Победы.

Виктория АПАНАСЕНОК

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ветераны ВОВ история
Новости рубрики Общество
Фото МНС Наливайко: День Победы - это день гордости за подвиг наших предков
Фото СК Сотрудники Следственного комитета возложили цветы в мемориальном комплексе "Дальва"
Фото БГУИР Студенты и сотрудники БГУИР присоединились к акции "Беларусь помнит. Помним каждого"
Игорь Бузовский Бузовский: Великая Победа - это незыблемая ценность, которую мы должны сохранить и передать молодежи
Фото из архива Белорусские дипломаты отмечают День Победы традиционными мероприятиями и оригинальными акциями в соцсетях
Фото из архива Караник: благодарны врачам, которые в сложное время продолжают выполнять свой долг
Главное
Александр Лукашенко во время церемонии Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землей из мест воинской славы
Парламент назначил президентские выборы на 9 августа
В Беларуси выздоровели и выписаны 5484 пациента с COVID-19
"Минск Мир": сразу в трех домах - любая квартира в рассрочку без первого взноса!
Топ-новости
Лукашенко уверен в правильности выбранного страной пути в борьбе с коронавирусом
Поддержка экономики на фоне пандемии не ограничится одним пакетом мер - Румас
ЦИК Беларуси обнародовал календарный план президентских выборов
Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента
Минск в 2021 году примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике
Как в Минске 9 мая будет ходить городской транспорт
Белорусские дипломаты отмечают День Победы традиционными мероприятиями и оригинальными акциями в соцсетях
Заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей - Караник
Посол Сербии: Беларусь может служить примером правильного отношения к памяти о Великой Победе
Выставку о военных картографах, топографах и геодезистах можно посетить виртуально
Доплаты, социальные льготы и просто внимание - ни один из 4,7 тыс. ветеранов ВОВ в Беларуси не забыт
Банковский процессинговый центр предупредил о новых схемах мошенничества на фоне COVID-19
Стала известна программа мероприятий 9 Мая в Минске
Видеобрифинг о подготовке к физическому пуску первого энергоблока БелАЭС пройдет 11 мая в БЕЛТА
ОАО "Белинвестбанк" и Mastercard представили новую платформу лояльности
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.