Малиновский: во время выступления Президента мы увидели человеческую заботу о будущем страны

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Своевременными назвал сказанные во время Послания народу и парламенту слова Президента Александра Лукашенко о гражданском обществе председатель Минского областного объединения профсоюзов Виктор Малиновский.

"Очень правильно было сказано Президентом о том, что такое гражданское общество, как его нам предстоит сформировать. Мы на диалоговых площадках, на встречах с трудовыми коллективами заметно расшевелили людей, которые приняли активное участие в обсуждении изменений и дополнений в Конституцию. Этот проект поистине народный", - отметил он.

Виктор Малиновский отметил, что во время выступления Президента увидел с его стороны человеческую заботу о будущем страны.-0-