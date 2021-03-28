Малкина о пенсионном соглашении между странами ЕАЭС и планах по вакцинам от COVID-19

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. О пенсионном соглашении между странами Евразийского экономического союза, а также о планах по вакцинам от COVID-19 рассказала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся стран Евразийского экономического союза вступило в силу с 1 января 2021 года. Документ определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одного государства союза в другое, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию.

"Например, белорусский гражданин, отработав в России несколько лет, с 2021 года сможет претендовать на пенсию за этот период, если он заявит о ее оформлении в Беларуси. Причем абсолютно не важно, в какой точки союза человек претендует на получение пенсионного обеспечения. Принципиально важным является то, что в совокупности в трудовой стаж для начисления пенсии оформляются все периоды работы, которые непосредственно гражданин осуществлял в любом из государств-членов ЕАЭС", - сказала Ия Малкина.

Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящихся, в том случае, если они претендуют на получении пенсии по инвалидности.

"По сути, данное соглашение реализует один из приоритетов евразийской экономической интеграции - свобода передвижения граждан. Мы рассчитываем, что в дальнейшем это в значительной степени позволит привлекать в одно государство союза наиболее квалифицированных специалистов, которые востребованы в тот или иной период времени, из другого государства-члена ЕАЭС, - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - Это, конечно, не единственный шаг, который должен быть сделан для того, чтобы максимально открыть границы для перемещения граждан, но достаточно необходимый".

Также Ия Малкина затронула тему совместного производства вакцин от COVID-19 странами ЕАЭС. "Сегодня производство вакцин от коронавируса - одна из самых обсуждаемых тем, которая не могла быть не затронута и главами государств-членов ЕАЭС. В этом контексте продвигается не только двухстороннее сотрудничество (в частности, производство вакцин в Беларуси). Но и в рамках нашего союза к финансированию проектов по совместному выпуску вакцин активно подключается Евразийский банк развития. Другие государства-члены союза обсуждают перспективы создания производств вакцин на их территориях. Мы понимаем, что это не только необходимость, но и очень интересное направление кооперации и взаимовыгодного сотрудничества", - пояснила она.-0-