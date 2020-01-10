Малоинвазивное протезирование аортального клапана впервые выполнено 78-летней пациентке

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи рентгенооперационной Республиканского клинического медицинского центра впервые в Беларуси выполнили малоинвазивное протезирование аортального клапана пациентке 78 лет, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как рассказала главный врач центра Ирина Абельская, операция была выполнена 26 декабря 2019 года по поводу критического аортального стеноза с использованием новейшего баллон-расширяемого клапана Edwards SAPIEN 3.

Процедура прошла под местной анестезией путем пункции бедренных сосудов. Время вмешательства составило 130 минут (время же классической кардиохирургической операции - 300-360 минут). Через 4 дня пациентка была выписана с хорошим клиническим результатом: средний градиент давления на аортальном клапане уменьшился с 74 до 6 мм.рт.ст.

Аортальный стеноз - сужение аортального клапана, в результате которого возникает препятствие току крови из полости сердца в аорту. Чаще всего встречается у пожилых людей: по статистике, от умеренного или тяжелого аортального стеноза страдает каждый восьмой пациент старше 75 лет. Основные симптомы этого заболевания формируют классическую триаду: обмороки, которые возникают из-за недостаточного притока крови к головному мозгу, стенокардия (боль в грудной клетке), одышка при физической нагрузке.

Ситуация усугубляется тем, что при появлении симптомов стеноз аортального клапана обычно имеет выраженный характер: двухлетняя выживаемость таких пациентов не превышает 50%. Радикальным способом лечения является протезирование аортального клапана. К сожалению, 30-40% пациентам традиционное хирургическое вмешательство не может быть выполнено в силу разных причин.

Единственная спасительная альтернатива - транскатетерная имплантация аортального клапана (процедура TAVI). Она предпочтительна у пациентов старше 75 лет, высокого хирургического риска, с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, с операциями на сердце в анамнезе, с деформациями грудной клетки и др. В подобных ситуациях долгосрочные результаты TAVI, как минимум, не уступают результатам открытого кардиохирургического вмешательства. В то же время сохраняются все преимущества малоинвазивной процедуры: меньшая длительность вмешательства, отсутствие необходимости в искусственном кровообращении, короткая госпитализация, быстрый реабилитационный период.-0-