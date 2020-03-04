Малый и средний бизнес не должен ориентироваться только на внутренний рынок - проректор БГЭУ

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Малый и средний бизнес не должен ориентироваться только на внутренний рынок, у белорусского предпринимательства достаточный экспортный потенциал. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Перепись населения. Человеческий капитал" высказал проректор по научной работе Белорусского государственного экономического университета доктор экономических наук, профессор Алексей Быков.

Во время заседания обсуждались возможности для создания новых высокопроизводительных рабочих мест в регионах и роль в этом малого и среднего бизнеса. Последние данные индекса делового оптимизма говорят о том, что при развитии своего бизнеса предприниматели зачастую берут в расчет покупательную способность в определенном регионе. Алексей Быков задался вопросом, почему бизнес должен ориентироваться исключительно на внутренний рынок, и предположил, что он мог бы более активно продавать свою продукцию, товары и услуги на внешние рынки.

Во время заседания

"Есть рынок ЕАЭС, он открыт. Конечно, более удобно ориентироваться на внутренний рынок. Открыл в хорошем месте парикмахерскую, магазин... А экспорт - это очень сложное дело", - отметил эксперт. По его мнению, государство могло бы предоставить предпринимателям больше стимулов для освоения внешних рынков. "Нужно предоставлять возможности, льготные или консультативные, чтобы бизнес ориентировался именно на внешние рынки, создавал нам экспорт", - считает Алексей Быков.-0-