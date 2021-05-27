Мамонтов: СМИ должны быть объективными и слышать, что люди хотят знать

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ должны быть объективными и слышать, что люди хотят знать. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов. Он принимает участие в I Форуме медийного сообщества Беларуси "СМИ в эпоху цифровизации", передает корреспондент БЕЛТА.

"Повестка дня сегодня меняется очень быстро. События валятся на нас. Война это или предвоенные действия - дело такое, кто как оценивает. Может быть уже и война, информационная точно. Исходя из этого и надо вести разговор. Главное, чтобы он был совершенно откровенным в понятных терминах, с ясными целями. Это очень важно для нас сегодня. Для тех, кто заботится и переживает за судьбу своей страны, - сказал Владимир Мамонтов. - Мы должны поговорить о своем медийном настоящем и будущем, о тех формах, которые должна наша работа принимать в связи с меняющейся международной, внутренней обстановкой, особенно на фоне острых политических событий, которые сегодня происходят".

Гендиректор радиостанции отметил, что ему всегда интересно принимать участие в подобных форумах.

"И я вам скажу, что в Москве меня ждут. Когда я вернусь, они меня будут расспрашивать, как там настроение, как медийщики, как там люди, - отметил он. - Журналисты должны быть объективными, дотошными, слышать, что люди хотят знать. И дать им эти ответы. Это очень важно. Нам подают пример, кстати, наши руководители - выходят и рассказывают, как они видят эту ситуацию".

Для участия в форуме приглашены более 200 представителей республиканских и региональных средств массовой информации, медиаэксперты, участники школы молодых журналистов. На пленарном заседании и тематических дискуссиях планируется обсудить наиболее актуальные вопросы развития отечественных медиа, роль и место государственных СМИ в обеспечении информационной безопасности страны, презентовать передовые практики работы белорусских и российских редакций в условиях цифровизации.-0-

Фото Рамиля Насибулина