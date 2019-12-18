Манипуляции общественным сознанием через людей вроде Греты Тунберг в Беларуси не пройдут - аналитик

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не пройдут манипуляции общественным сознанием с помощью людей вроде Греты Тунберг. Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц.

В Беларуси формируется новое поколение, которое хочет быть причастным к принятию экологических решений. Аналитик напомнила, что 13 декабря на встрече Президента со студентами и преподавателями медицинских университетов вопрос об актуальности обеспечения экологической безопасности был в числе первых. Это говорит о том, что молодые люди опираются на зеленую повестку. "Для молодежи важно участвовать в создании этой истории. Им нужно видеть, что она честная. Манипуляции с Гретой Тунберг и другими подобными личностями в Беларуси не пройдут. Белорусы очень глубокие, сознательные. Фальшь они видят сразу", - сказала Екатерина Речиц.

"Мир практически сходит с ума от протестной активности. 16-летняя девочка поднимает до 500 тыс. человек на экомарш ("Марш за климат" состоялся в Мадриде 6 декабря. - Прим. БЕЛТА). Экология становится продуктом современной массовой культуры. И Беларусь не может игнорировать мировые тренды, но они не будут развиваться так, как во всем мире", - добавила она.

Экологию аналитик назвала самой удобной сферой для политизации. "Практически любой экологический вопрос на том или ином этапе политизируется. Все зависит от того, насколько быстро заинтересованные политические, общественные силы поймут для себя выгоды, которые они могут получить, подхватив экологическую повестку", - пояснила эксперт.

Ее точку зрения поддержала кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ Ольга Посталовская. По ее словам, Грета Тунберг оказалась инструментом информационно-психологического воздействия. "Экологическая сфера сейчас является политическим трендом. И в этой связи экология - информационно-психологическое воздействие в политических целях и для достижения определенных результатов, имеющих политические последствия. Возвращаясь к Грете Тунберг, следует сказать, что, с одной стороны, это активистка в области экологии, но с другой - обычный ребенок, к сожалению, может быть, с диагнозами. Возможно, за ней стоят определенные лоббистские структуры, которые ратуют за реализацию Парижского соглашения 2015 года. Поэтому в данной ситуации с политической точки зрения девочка оказалась инструментом такого информационно-психологического воздействия, которым сегодня стала экологическая сфера", - считает Ольга Посталовская.

По словам же доктора философии и исполнительного директора ассоциации "Возобновляемая энергетика" Владимира Нистюка, то, что произошло с Гретой, - это черный пиар. "Определенные силы, экономические, политические, заинтересованы сегодня в том, чтобы появился такой ребенок. Это не "земная цивилизация" ее делегировала, это определенные люди, которые оплачивают ей катание на лодке по Атлантическому океану, которые отстояли ей альтернативную Нобелевскую премию. Это совсем не "земная цивилизация", это совсем не экологические движения. Это просто заинтересованные политические, экономические силы, которые запустили эту тему через ребенка", - заметил он.

"У нас есть страны, которые считаются первопроходцами, являются лидерами в борьбе за экологию, - скандинавские страны. И конечно, им сегодня интересно стать не просто лидерами в решении этих проблем, но и лидерами в дележе того пирога, который может обломиться после реализации Парижского соглашения. Идет речь о том, что миллиарды долларов придется вкладывать, чтобы реализовать экологические проекты. С одной стороны, это правильно, с другой - дележ экологического пирога будет совершенно несправедливым, как это было с Киотским протоколом", - напомнил эксперт.

Он призвал ко всему относиться спокойно и везде искать экономическую и политическую подоплеку. "Ребенка сегодня выставили, ребенок прокричал. Но ее выступление у меня не вызвало никаких позитивных эмоций. Мы помним Саманту Смит (американская школьница, которая переписывалась с генсеком ЦК КПСС Юрием Андроповым. - Прим. БЕЛТА), мы помним много таких пиар-проектов. Это проекты, которые рано или поздно гаснут, но они не дают никакого эффекта", - поделился мнением Владимир Нистюк.

Доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой экологического и аграрного права юридического факультета Белгосуниверситета Тамара Макарова призналась, что ей хотелось бы видеть конкретные действия, а не популизм. "Я для себя определила это как "феномен Греты Тунберг" и назвала это экологическим популизмом. Дело в том, что любое движение, любая деятельность развиваются постепенно. И вот когда эта девочка, витийствуя буквально в ООН, кричала "вы лишили меня будущего" и "вы лишили меня детства" - она этим нивелировала все усилия, которые на международном и национальном уровнях были предприняты за все время. Да, надо вовлекать детей, молодежь в дело охраны окружающей среды. Но хочется в этом видеть и какой-то позитив, какую-то конкретику", - сказала эксперт. -0-

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Аналитик БИСИ: Грета Тунберг - это поддерживаемый пиар-технологиями образ Такое мнение во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Экология: мода или потребность?" в пресс-центре БЕЛТА высказала аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Екатерина Речиц.