Манойло: информационная открытость - позиция сильного государства, уверенного в своей правоте

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информационная открытость - позиция сильного государства, уверенного в своей правоте. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал российский политолог, профессор МГУ им.М.В. Ломоносова Андрей Манойло, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Польская сторона участвует в провокации против Беларуси и России. А поскольку эта деятельность из разряда тайных операций, то, конечно, они соблюдают меры конспирации и стараются лишний раз не подпускать СМИ, чтобы они не сняли что-нибудь не то или не взяли интервью у кого-нибудь не того. То есть интервью, которое заранее не было согласовано", - сказал Андрей Манойло.

Политолог уверен, Польше действительно есть что скрывать. "Поэтому информационный кокон они держат", - отметил он.

В свою очередь Беларусь полностью открыта. "Ей скрывать нечего. Поэтому все, что происходит, средства массовой информации независимо от их национальной принадлежности, от их позиции могут снимать совершенно открыто с белорусской стороны, - подчеркнул Андрей Манойло. - Кроме всего прочего важно понимать, что информационная открытость - это позиция сильного государства. Это позиция той стороны, которая полностью уверена в своей правоте".-0-