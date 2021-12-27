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27 декабря 2021, 13:04

Марафон "Тренды деловых коммуникаций" объединил участников из более чем 15 стран

Как сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия, к образовательно-практическому марафону "Тренды деловых коммуникаций", который состоялся с 15 по 18 декабря этого года, подключились участники из более чем 15 стран СНГ, БРИКС, АСЕАН и Европы. В течение четырех дней студенты, молодые специалисты и стартаперы, использующие русский язык в обучении и деловой коммуникации, получили 20 часов полезного контента для развития своих коммуникативных навыков. В марафоне самое активное участие приняли белорусские эксперты.

Программа марафона включила в себя серию практических занятий и разбор кейсов деловых коммуникаций в различных форматах (лекций, мастер-классов, воркшопов) с привлечением экспертов в сфере деловых коммуникаций из разных стран. Всего прошло 19 мероприятий с участием 21 спикера.

Марафон проводился в смешанном очно-дистанционном формате. В течение каждого дня марафона состоялось несколько мероприятий, во время которых спикеры из других стран подключались к ведущему в московской студии. Российские эксперты представляли свои выступления личным присутствием в студии. Все мероприятия транслировались в режиме прямого эфира, участники марафона могли задать экспертам вопросы в чате. Чат стал отдельной коммуникационной площадкой марафона – в нем представители разных стран обменивались впечатлениями, завязывали дискуссии, договаривались о сотрудничестве и партнерских проектах.

Стартовал марафон лекционно-практической встречей "Профессиональная коммуникация в медицинской сфере", которую провела Мельникова Татьяна Николаевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой белорусского и русского языков Белорусского государственного медицинского университета, заместитель председателя БОПРЯИ, член президиума БОПРЯЛ (Республика Беларусь). Технологии внесли новые форматы взаимодействия врача и пациента, отметила она, комментируя вопросы аудитории: "Нужно вырабатывать целую технологию общения с пациентом дистантно. Но телемедицина полностью не заменит стопроцентное консультирование врачом пациента".

Саликов Андрей Эдуардович – профессор кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы, кандидат культурологии, доцент (Республика Беларусь) – провел мастер-класс "Интерактивное взаимодействие в онлайне". "Виртуальная коммуникация сегодня активно используется в образовательной сфере. В условиях пандемии мы в значительной степени продвинулись в освоении виртуальных пространств и внедрении инновационных форм и методов обучения", – сообщил он, представляя опыт виртуализации подготовки по специальности "Русский язык как иностранный".

Освоить "Цифровые инструменты деловой коммуникации" участникам марафона помог мастер-класс, который провела Пунчик Вероника Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры молодежной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы (Республика Беларусь). "При выборе цифровых инструментов для коммуникации нужно исходить из собственных возможностей и возможностей вашей аудитории", – отметила она, отвечая на вопрос, как выбрать наиболее эффективный инструмент из всего спектра представленных цифровых сервисов.

Третий день образовательно-практического марафона "Тренды деловых коммуникаций" прошел под знаком управлениями коммуникациями в том или ином аспекте. Сергей Кузьменко, создатель и шеф-редактор крупнейшей сети сообществ по smm и digital (Республика Беларусь) посвятил свой мастер-класс теме "Системный инфлюенс-маркетинг: от слухов и трендов к эффективным инструментам автоматизации". "Это очень важная и актуальная тема для системного управления информацией в современной цифровой среде. Фактически, это одна из наиболее влиятельных и растущих моделей медиадистрибуции", – сообщил он участникам марафона.

Доктор филологических наук, доцент Российского государственного социального университета (Российская Федерация) Лариса Васильевна Селезнева выступила на марафоне с презентацией книги "Эффективная бизнес-коммуникация: волшебные таблетки для деловых людей". "Главное, помните – пишете вы или говорите, вы формируете свой имидж – он так или иначе складывается в процессе деловой коммуникации. Поэтому позаботьтесь об этом прежде всего и, если вы знаете правила орфографии, пунктуации, написания письма – соблюдайте их. И всегда учитывайте статус своего адресата", – напутствовала аудиторию спикер.

Руководитель Коммуникационного агентства "АГТ-Медиа" (Республика Беларусь) Людмила Ивановна Лазовик провела мастер-класс "Управление коммуникациями в учреждениях здравоохранения". "Блог-тур от пресс-тура отличается меньшим официозом и большей эмоциональностью, понятностью для массовой аудитории", – поделилась она секретами продвижения медучреждений.

Кандидат социологических наук, заведующий кафедрой социальной коммуникации БГУ (Республика Беларусь) Игорь Викторович Пинчук пригласил к совместному проведению мастер-класса "Онлайн-коммуникация в сфере образования" своих коллег – старшего преподавателя Елену Константиновну Артёменко-Мельянцову и преподавателя Ксению Сергеевну Волнистую. "Сегодня мы можем из разных стран вести коммуникацию в рамках такого мероприятия как марафон, завтра – можем привлекать кого-то для чтения учебных материалов. Благодаря онлайн-коммуникациям мы расширяем географию обучающихся, получаем возможность экспортировать образовательные услуги", – обозначил диапазон темы И.В. Пинчук..

Заключительный день марафона был посвящен мастерству самопрезентации, создания цифровой репутации, а также корректному ведению деловой переписки и грамотному оперированию знаками препинания в русском языке.

Мастер-класс "Тренды коммуникации: зачем и как говорить о себе?" для участников марафона провела Ирина Александровна Придверова – директор IPR Belarus, член жюри международных профессиональных конкурсов "Серебряный Лучник", "Eventiada IPRA", приглашенный преподаватель вузов (Республика Беларусь). "У каждого специалиста или компании есть своя аудитория. С ней важно говорить правильно, грамотно используя инструменты эффективной коммуникации для достижения бизнес-целей и качественной обратной связи", – обозначила спикер задачу своего мастер-класса.

По материалам марафона будет издан сборник кейсов – его содержание разместят на платформе "Открытый русский" www.open-russian.com вместе с видеодневником марафона "Тренды деловых коммуникаций".

Все участники марафона получат соответствующий сертификат.

Учредитель образовательно-практического марафона "Тренды деловых коммуникаций" – Министерство просвещения Российской Федерации.

Официальный сайт марафона – smartrussian.org.

Информационный партнер образовательно-практического марафона "Тренды деловых коммуникаций" – Белорусское телеграфное агентство

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