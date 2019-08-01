Марафон здорового образа жизни начался в Минске

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Марафон здорового образа жизни #САД, проводимый Минздравом и ЮНИСЕФ, стартовал сегодня на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу, передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый четверг августа в вечернее время на территории спортивного объекта любой желающий сможет попробовать себя в различных видах физической активности и фитнес-направлениях.

Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Наталья Жукова отметила, что со стороны министерства проводится множество профилактических программ, направленных на популяризацию ЗОЖ. При этом важно, чтобы была заинтересованность со стороны населения. "Важно, чтобы этот день был началом инициатив, которые могут в будущем реализоваться во всех областях и белорусских городах. Необходимо, чтобы эстафету подхватили те населенные пункты, которые поддерживают здоровый образ жизни, - это наши "Здоровые города и поселки". К слову, их у нас уже 46", - обратила внимание Наталья Жукова.

Марафон начинается с экспресс-обследований. Врачи общей практики подсказывают, какие виды тренировок будут наиболее эффективны для участников. Длинная очередь желающих получить оперативные консультации выстроилась у пунктов, где проводят консультации. Для этого задействуют умные весы, которые определяют соотношение жировой, мышечной, костной ткани и количество воды в организме. В зоне осмотра также можно оперативно измерить рост, узнать вес, измерить артериальное давление. Все полученные в ходе обследования данные участников вносятся в паспорта здоровья. Если регулярно каждый четверг посещать специалистов, к концу марафона можно проследить динамику снижения веса или улучшения состояния организма. С паспортом здоровья марафонец получает и рекомендации, какие мастер-классы и тренировки ему посетить. К слову, все занятия проходят на свежем воздухе.

На зеленой лужайке находится шатер, где можно удобно расположиться с гимнастическим ковриком и начать вместе с тренером осваивать пилатес, йогу, стретчинг. Для детишек мастер-классы проводят юные гимнасты 6-10 лет. Присоединиться могут и взрослые. На ковриках удобно расположились молодые мамы, которые вместе с детьми тренируют растяжку, делают упражнения с обручами.

Особо активные пробуют себя в боевых искусствах, которые вызывают интерес не только у мужчин, но и женщин. Пока сильная половина человечества, натянув перчатки, тренирует удар и изучает правила рукопашного боя, девушки постигают кикбоксинг. На главной площадке мотивирует начинающих спортсменов рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко. На глазах у многочисленной публики пауэрлифтер лопает, как воздушный шарик, грелку, разрывает пополам две колоды карт и скручивает сковороду.

Для тех, кому спортивные тренировки и тренажеры не по душе, мастер-класс по зумбе проводит хореограф Ирина Пытляк. После продолжительной ритмичной тренировки инструктор объясняет, что за одно занятие можно сжечь от 400 до 1 тыс. калорий, помимо этого развивать еще пластичность и гибкость. "Зумба - это не разучивание танца: здесь нет определенной программы. Есть базовый набор движений, но основной порыв исходит у человека изнутри. Здесь мы расслабляемся, получаем удовольствие, раскрепощение, крича, выплескиваем эмоции. Поэтому зумба - это хорошая альтернатива тренажерному залу и иным программным танцам. Ее должны попробовать те, кто не любит выполнять монотонные шаблонные движения или следовать жестким подходам к выполнению нагрузок", - говорит хореограф.

Тем временем на главной площадке паралимпиец Алексей Талай рассказывает о том, как не сдаваться и ценить каждый момент своей жизни.

С большой заинтересованностью марафонцы ждут индивидуальных консультаций главного внештатного диетолога комитета по здравоохранению Мингорисполкома Марины Поповой. Цель у каждого разная - от желания похудеть до мотивации избавиться от пищевых привычек. "Пришел сюда, чтобы побеседовать с диетологом. Существует множество рекомендаций по правильному питанию, но разобраться самому, какие будут эффективны, так и не смог. Думаю, попробовать вегетарианство, хочу узнать об этом подробнее", - говорит Дмитрий Кузавков.

Один из самых популярных вопросов к диетологу - соблюдение питьевого режима. За пару минут беседы Марина Попова разрушает множество стереотипов. К примеру, два литра воды в день пить совсем необязательно. "В нормальных условиях, когда не очень жарко и человек не болеет, в организм ежедневно должно поступать 25-30 мл жидкости на один килограмм веса. В идеале, чтобы на воду приходилась половина этих объемов". Во время лекции участники узнают, что и привычный стакан воды рано утром вместо пробуждения вызывает стресс у организма.

Помимо знаний и опыта марафонцы смогут также получить и ценные призы. К примеру, участники, посетившие ЗОЖ-мероприятия все пять четвергов месяца, будут бороться за умные весы. А герои интернет-челленджа, которые пройдут за пять дней более 50 тыс. шагов, получат шанс выиграть тонометры.-0-