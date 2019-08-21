Марафон здорового образа жизни #САД стал хорошей привычкой уже для более 1 000 человек

ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит каждый четверг августа Марафон здорового образа жизни "#САД – Спартыўны, Актыўны, Даступны!": 22 и 29 августа на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (Минск, ул. Сурганова, 4а), в вечерние часы с 17:30 до 21:00 любой желающий может бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнес-направлениях на свежем воздухе, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации от врачей.

Всего за 3 четверга августа марафон здорового образа жизни посетило более 1000 человек. 15 августа в мероприятии приняло участие около 500 человек. Cвыше 120 прошли медицинское экспресс-обследование и получили паспорт здоровья. В рамках экспресс-обследования участники марафона тестировали свою сердечно-сосудистую систему. Пятиминутный тест позволяет оценить жизненно важные показатели: биологический возраст сосудов, индекс стресса, риск инсульта, инфаркта. Прошли данный тест и получили рекомендации специалиста 140 человек.

К врачам неврологам обратилось более 40 человек за консультацией с жалобами на головокружение, онемение конечностей, остеохондроз позвоночника, мигрени. Специалистами были выявлены также случаи хронических неврологических заболеваний.

На площадке у Центра фристайла 22 августа все желающие смогут принять участие в тренировках на свежем воздухе по йоге, пилатесу, позаниматься на гидравлических тренажерах, а также укрепить мышцы спины.

Для тех, кто любит танцевать, на главной площадке пройдут занятия по соло-латине, рок-н-роллу и танго. Также можно будет попробовать себя в различных видах боевых искусств и узнать разницу между функциональной и кардиотренировкой высокой интенсивности релакс-упражнениями.

Участники марафона смогут состязаться в кулинарном баттле от бренд-шеф-повара, диетолога, технолога питания Марины Бондарович. Во время баттла можно будет узнать, как полезно и правильно сочетать продукты.

Каждый четверг участников Марафона ожидают различные активности. Торговая марка "Микролайф" проводит интернет-челлендж #ШАГАЮСMICROLIFE. В течение 5 дней необходимо пройти 50 тысяч и более шагов и разместить подтверждающие фото или скриншоты с хештегом #GoMicrolife и отметкой @vodnomizmerenii, передать эстафету двум друзьям. Все участники получают возможность выиграть один из четырех тонометров Microlife. Розыгрыши призов проводятся еженедельно по четвергам в течение августа.

Акция Afterparty в Silver Screen – в кинотеатрах Silver Screen при покупке одного билета и предъявлении "паспорта здоровья" можно приобрести второй билет за 1 копейку.

Наиболее активные участники, посетившие все 5 четвергов Марафона, смогут побороться за главный приз от компании Huawei – умные весы.

Ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться на тренировки можно на сайте марафонзож.бел.

Организаторы: Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, Министерство здравоохранения, ЮНПФА, ВОЗ, ПРООН, Министерство спорта и туризма.

Информационные партнеры: информационное агентство БЕЛТА, газеы "Спортивная панорама", "Зорька", "Медицинский вестник", журнал "Здоровый образ жизни", портал "Здоровые люди".

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