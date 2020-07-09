Мариев: дестабилизация ситуации в стране нам не нужна

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дестабилизация ситуации в стране нам не нужна, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель командира 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады гвардии полковник Иван Мариев.

"Я оцениваю ситуацию в стране с высоты прожитых лет. Считаю, что могу к 47 годам и воинскому званию полковника давать оценку произошедшему за четверть века. Мое поколение помнит ту ситуацию, с которой мы начинали создавать свою независимую республику. Даже у истоков создания Вооруженных Сил я тоже успел постоять - проходил срочную службу в 6-й гвардейской танковой дивизии. Помню тот развал и шатание, которые были в Вооруженных Силах с распадом Советского Союза. Первоочередное внимание тогда уделялось поддержанию боеготовности государства, поскольку состояние Вооруженных Сил - показатель суверенитета государства, возможность его защитить от внешних угроз. Была проделана колоссальная работа, - сказал Иван Мариев. - Сейчас приоритет сделан на боевую подготовку. Кроме того, в последнее время большое внимание государство уделяет социальной защищенности не только штатного состава, но и военнослужащих срочной военной службы: как после увольнения из Вооруженных Сил они будут продолжать работать и учиться. Все это закреплено на законодательном уровне и дорогого стоит".

Заместитель командира уверен, что белорусы способны сами сделать самостоятельный и осознанный выбор цивилизованным путем. "Я считаю, что призыв выходить на улицы и устраивать массовые беспорядки - это призыв к дестабилизации страны. Такие лозунги могут высказывать люди, которые сами в этой стране не собираются жить. Этими призывами поддерживаются чьи-то экономические интересы. И последние события в ряде соседних государств тому подтверждение. Но народ от этого ничего не выиграет, он только проиграет, станет нищим, - отметил он. - Дестабилизация ситуации в стране нам абсолютно не нужна. Мы живем в мирной, самодостаточной и независимой стране. К сожалению, многие получают информацию только посредством, как их называют, независимых интернет-ресурсов. Но написать можно все что угодно. Я, например, много поездил по миру и знаю, с чем сравнить. А недовольные есть всегда в любой стране".-0-