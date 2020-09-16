Марии Колесниковой предъявлено обвинение - СК

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием СМИ и сети интернет) УК. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Она содержится под стражей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.-0-

СК рассказал, в чем подозреваются Колесникова и Знак Главное следственное управление Следственного комитета продолжает расследование уголовного дела, возбужденного Генеральной прокуратурой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса.