Мария Первий представит Беларусь на Miss International-2019

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь на Miss International - 2019 представит Мария Первий. На Национальном конкурсе красоты "Мисс Беларусь - 2018" девушка завоевала титул "Мисс зрительских симпатий" и вошла в ТОП-10, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национальной школы красоты.

Мария родом из Бобруйска, является обладательницей 2-го места на конкурсе "Мисс Бобруйск - 2016". Девушка не только учится в Горецкой сельскохозяйственной академии, но и старается развить свой бизнес в сфере проката автомобилей, который задумала еще в детстве. Кроме того, она модель с опытом работы на подиумах за рубежом.

Белоруска убеждена, что красота - это набор общечеловеческих ценностей, и хочет вдохновлять молодое поколение своим примером. Мария - дочь православного священника, она внесла лепту в строительство храма и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным. На конкурсе "Мисс Беларусь - 2018" девушка подружилась с Марией Василевич, всячески подбадривала во время участия в "Мисс Мира", организовала флешмоб в ее поддержку.

Miss International - международный конкурс красоты, входящий в пятерку самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете. Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств.

В этом году конкурс состоится 12 ноября в Токио. Подготовка к нему уже началась. Марии Первий предстоит пройти уроки в Национальной школе красоты по макияжу, парикмахерскому искусству, фотопозированию, психологии, стилю и другим дисциплинам. Сейчас белорусская команда в поисках дизайнеров и брендов, которые готовы предоставить конкурсные наряды. А это пять вечерних платьев в пол, три коктейльных, дизайнерский национальный костюм, купальный костюм, вечернее платье для финала шоу. В качестве подарков другим участницам и организаторам конкурса Мария отвезет зефир - любимые сладости с малой родины, города Бобруйска. Поддерживает землячку ОАО "Красный пищевик".

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