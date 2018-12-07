Мария Василевич представит Беларусь 8 декабря в финале конкурса "Мисс мира - 2018"

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интрига международного конкурса красоты "Мисс мира - 2018" разрешится 8 декабря в китайском городе Санья. Беларусь на престижном форуме представляет победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич. Телеверсию финала конкурса покажет ОНТ, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

Конкурс "Мисс мира - 2018" стартовал 9 ноября. В этом году в нем участвуют представительницы 118 государств. На протяжении месяца девушки проходили различные испытания под пристальным вниманием членов жюри. Участницы презентовали себя во время благотворительных проектов и шоу талантов, чтобы доказать свое право на высокий титул. По результатам испытаний представительницу Беларуси минчанку Марию Василевич назвали одной из лучших топ-моделей мира. Кроме того, Мария вошла в число самых спортивных девушек.

Конкурс "Мисс мира" предусматривает такие титулы, как "Мисс благотворительность", "Мисс Fashion - топ-модель", "Мисс мультимедиа", "Мисс танец мира", "Мисс талант", "Мисс спорт", "Мисс интеллект". Безусловно, самыми желанными являются три топовых звания: "Вторая вице-мисс", "Первая вице-мисс" и "Мисс мира - 2018".

Подготовкой белорусской участницы занималась Национальная школа красоты при поддержке Министерства культуры и генерального партнера Банка развития.

Трансляцию конкурса "Мисс мира" можно увидеть 8 декабря на телеканале ОНТ в 23.00. В роли комментаторов финального шоу выступят Денис Курьян и Марина Грицук.-0-