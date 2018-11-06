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Мария Василевич представит Беларусь на конкурсе "Мисс Мира"

Общество 06.11.2018 | 20:09
Мария Василевич. Фото из архива
Мария Василевич. Фото из архива

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительница Национального конкурса красоты "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич отправится 7 ноября в китайский город Санья, чтобы представить нашу страну на "Мисс Мира-2018", сообщила БЕЛТА ведущий специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты Дарина Михалевич.

Она отметила престижность конкурса. "Его отличает то, что организаторы отказались от выхода в купальниках, зато большое внимание уделяют социальным проектам участниц. Мария, например, планирует привлечь внимание мировой общественности к проблеме самореализации и социальной интеграции людей с инвалидностью", - рассказала Дарина Михалевич.

Подготовкой Марии Василевич к "Мисс Мира" занималась Национальная школа красоты при поддержке Министерства культуры. Девушка прошла уроки макияжа, парикмахерского искусства, стиля, психологии, обучалась дефиле, фотопозированию, усовершенствовала английский язык. Специально для конкурса были поставлены два танца. "Первый танец народный, он будет показан в выходе "Танец мира", где каждая из участниц демонстрирует этнические элементы своей страны. Номер включает в себя традиционный лексический фонд белорусского танца, раскрывает многообразие танцевальной культуры Беларуси, ее колорит и особенности. Второй танец для конкурса талантов - это метафорическая история про Птицу-Паву, которая нашла прекрасный венок и превратилась в белорусскую девушку-красавицу", - отметил преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, хореограф Национальной школы красоты Павел Стрельченко.

Самый масштабный этап подготовки - создание дизайнерских нарядов для конкурса. Только вечерних и коктейльных платьев Марие Василевич нужно взять с собой около тридцати. Над ними работали модельеры Юлия Латушкина, Алена Горецкая, Дарья Мугако, головные уборы создала Екатерина Плавинская, украшения - Антонина Суринович. Весь багаж должен уместиться в трех чемоданах весом до 23 кг. "К "Мисс Мира" я отношусь как к работе. Потому что в подготовку было вложено много сил и труда не только моего, но и всей команды. Я думаю, что и на самом конкурсе нужно рассчитывать на то, чтобы выкладываться каждый день на сто процентов, не жалеть себя, потому что такой шанс предоставляется один раз в жизни. Буду стараться представить Беларусь достойно", - сказала перед отлетом в Китай Мария Василевич.

Конкуренция на соревновании "Мисс Мира" всегда очень серьезная. Все конкурсантки - это девушки, получившие в национальных отборах титул не ниже второй вице-мисс. Интересно, что Мария Василевич летит не без подарков своим соперницам. Она вручит им сердечки из войлока и соломенных ангелов, которых помогли ей создать талантливые дети с инвалидностью из Каменской государственной вспомогательной школы-интерната.

В этом году в "Мисс Мира" участвуют представительницы 117 государств. На протяжении месяца они будут бороться за корону, проходя различные испытания под пристальным вниманием членов жюри. Имя самой красивой девушки мира станет известно во время вечернего шоу 8 декабря.

Конкурс предусматривает такие титулы, как "Мисс Благотворительность", "Мисс Fashion - Топ-Модель", "Мисс Мультимедиа", "Мисс Танец Мира", "Мисс Талант", "Мисс Спорт", "Мисс Интеллект". Но, пожалуй, самыми желанными являются три топовых звания: "Вторая вице-Мисс", "Первая вице-Мисс" и "Мисс Мира-2018". -0-

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Теги
Беларусь, Китай, конкурс красоты, Мисс Беларусь
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