Маркевич: будем активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый прием по личным вопросам провел министр культуры Анатолий Маркевич. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Такие приемы мы будем проводить чаще, а также активно внедрять в практику работы встречи с людьми на местах, в коллективах, - отметил Анатолий Маркевич. - Представители творческой интеллигенции поднимают очень интересные темы духовного развития нашего общества, они всегда полны идей, стремятся привнести что-то новое в этот мир. Поэтому очень важно вести с ними непосредственный конструктивный диалог. Для меня такие встречи, безусловно, - определенные сигналы, которые помогают правильно сориентировать действия Министерства культуры, более разумно реализовывать многие проекты культурного развития страны".

Всего к министру обратились 12 человек. Людей интересовали вопросы возможного трудоустройства в учреждения культуры, были предложены новые творческие проекты. Все предложения будут комплексно рассмотрены.-0-