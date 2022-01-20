Маркевич: главная цель Основного закона - благосостояние каждого белоруса

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диалоговая площадка по обсуждению изменений и дополнений Конституции с участием руководителей учреждений культуры проходит сегодня на базе Столбцовского районного центра культуры. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства культуры.

"Встречи с людьми всегда очень важны по своей сути, потому что мы сверяем позиции, беседуем о насущных делах, существующих проблемах, анализируем, насколько стремительно движемся вперед, решаем западающие вопросы. Поэтому очень важно всегда быть в гуще событий и сверять нашу работу с коллегами, - сказал министр культуры Анатолий Маркевич. - Сфера культуры является флагманом по очень многим вопросам, всегда находится в центре событий, ведь ни одно мероприятие не обходится без работников нашей сферы. И в Столбцовском районе трудятся талантливые и трудолюбивые люди".

Единый день информирования проходит на тему "Конституция Республики Беларусь как основа единства нации и сохранения исторической памяти народа". "Очень активно в этом направлении ведется работа в масштабах всей страны. Приятно, что люди откликнулись на предложения, которые прозвучали от Конституционной комиссии. Около 7 тыс. обращений поступило со всей страны по проекту Основного закона. Нужно отметить, что абсолютное большинство из них - конструктивные замечания и предложения. В целом концептуальные подходы одобряются нашим обществом", - подчеркнул глава ведомства.

"Безразличных людей быть не должно ни в коем случае, поскольку при принятии обновленной Конституции нам предстоит дальше жить, строить независимое суверенное государство. Поэтому мы обязаны услышать каждого и опять же сверить свои позиции. Уверен, что мы услышим друг друга", - считает он.

Говоря об основных посылах документа, Анатолий Маркевич обратил внимание на незыблемость приоритета социальной политики: "Модель социального государства подразумевает именно перераспределение всех материальных благ на принципах справедливого подхода, то есть самая главная цель - благосостояние каждого человека. Мы прекрасно видим, что в обновленной Конституции основные принципы социального государства абсолютно сохранены, а также определена мера ответственности граждан. Помимо всех прав, которые есть, существующих свобод, мы должны четко понимать принадлежность каждого из нас в вопросах развития страны".

В различных учреждениях Столбцовского района проходят диалоговые площадки, встречи с трудовыми коллективами по обсуждению новой редакции. "Люди осведомлены по этому вопросу, и, уверен, сделают правильный и разумный выбор, приходя на республиканский референдум", - подытожил министр.

В ходе визита в Столбцы глава ведомства также посетит Столбцовскую детскую библиотеку имени Якуба Коласа, Старосверженский центр культуры, Старосверженскую детскую школу искусств, мемориальные усадьбы "Акинчицы", "Альбуть", "Смольня" филиала "Николаевщина" Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа. В этом году отмечается 140-летие со дня рождения классика белорусской литературы.-0-