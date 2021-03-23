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23 марта 2021, 13:30

Маркевич: культура - краеугольный камень, на котором выстроено здание белорусской государственности

Анатолий Маркевич
Анатолий Маркевич

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная культура - один из тех краеугольных камней, на которых выстроено здание белорусской государственности. Об этом заявил сегодня министр культуры Анатолий Маркевич во время международной научно-практической конференции "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз", передает корреспондент БЕЛТА.

"Национальная культура - один из тех краеугольных камней, на которых выстроено здание белорусской государственности. Как отметил в одном из своих выступлений глава государства, без опоры на высокую культуру мы не сможем воспитать гражданина-патриота, рачительного труженика, заботливого семьянина, личность творческую и духовно богатую, - сказал Анатолий Маркевич. - Сбережение и популяризация национального культурного наследия, создание произведений искусства, укрепляющих в людях гордость за Беларусь, сохранение исторической правды средствами музейной и библиотечной деятельности, воспитание талантливой молодежи в духе патриотизма стали приоритетами культурной политики Беларуси".

По словам министра, за четверть века существования института президентства мы смогли реконструировать больше архитектурных памятников, чем за советский и постсоветский периоды. "За счет средств государственной инвестиционной программы и фонда Президента по поддержке культуры и искусства масштабные реставрационные работы ведутся в Коссовском дворцово-парковом ансамбле, дворце Сапег в Ружанах, Гольшанском замке, Старом замке в Гродно и на других объектах. В 2020 году при поддержке Союзного государства реконструированы объекты мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Возрожденные историко-культурные ценности и памятники становятся культурными брендами своих городов и районов, катализаторами развития туризма", - отметил он.

Анатолий Маркевич подчеркнул, что на воспитание патриотизма и уважения к истории своего народа нацелены общественно-культурные акции и концертные программы, проводимые Министерством культуры при праздновании Дня Победы и Дня Независимости Беларуси.

"В текущем году традиционные мероприятия, такие как шествие "Беларусь помнит" и акция "Споем гимн вместе", пройдут в новом формате, отражающем тему народного единства. Дню Государственного герба и Государственного флага Беларуси будет посвящена масштабная церемония чествования государственных символов В этих мероприятиях будут задействованы творческие силы всей страны", - рассказал он.

Министр акцентировал внимание: события 2020 года заставили пересмотреть подходы к патриотическому воспитанию молодых людей. "Главные задачи - показать молодежи те возможности, которые предоставляет государство для ее творческого развития, сформировать у них чувство гордости за свою страну. В учреждениях образования в сфере культуры проходят художественные выставки, научные конференции, ставятся спектакли и концертные программы патриотической направленности. В 2021 году объявлен новый республиканский конкурс на лучший культурный проект патриотической тематики, посвященный Году народного единства. Проведение таких конкурсов должно стать доброй традицией для всех творческих работников", - заключил он.

Международная научно-практическая конференция "Историческая память и патриотизм - важнейшие фундаментальные ценности белорусского общества и государства, факторы консолидации в условиях современных вызовов и угроз" прошла в Палате представителей. В фокусе ее работы были вопросы сохранения исторической памяти и патриотического воспитания в нашей стране. В мероприятии приняли участие парламентарии, представители исполнительной ветви власти, ученые, студенты и зарубежные гости.

Конференция подготовлена при участии Национальной академии наук и Академии управления при Президенте Беларуси.-0-

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