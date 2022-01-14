Маркевич лично поздравил команду Беларуси с высоким результатом на Дельфийских играх СНГ

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич встретился сегодня со сборной, представившей Беларусь на XV молодежных Дельфийских играх государств - участников СНГ в 2021 году. Встреча состоялась в Национальном историко-культурном музее-заповеднике "Несвиж", передает корреспондент БЕЛТА.

"Скажу честно, мы переживали за вас и волновались. Но в то же время прекрасно понимали, что вы не можете подвести. Вы большие молодцы. Спасибо, что показали высокие результаты, - обратился к ребятам Анатолий Маркевич. - Молодость - удивительная пора огромных возможностей. Перед вами расстилается множество дорог. Главное в их многообразии определить верную, которая обязательно приведет к осуществлению заветной мечты. И сегодня в зале собрались ребята, которые четко понимают, что будет представлять завтрашний день".

Министр культуры отметил: за каждым результатом стоит кропотливый ежедневный труд педагогов. "Они, как путеводная звезда, увлекают за собой учеников", - обратил внимание он.

Дельфийские игры проходили с 7 по 10 декабря дистанционно. Соревнования были организованы в 10 номинациях: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты. В играх участвовали около 700 деятелей искусств высокого уровня мастерства в возрасте от 10 до 25 лет. 33 победителя и призера от Беларуси принесли второе командное место в общем зачете.

За успешное выступление учащиеся, студенты и руководители коллективов лично получили благодарности от министра культуры.-0-