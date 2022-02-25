Маркевич: обновленная Конституция хранит резервы для эволюционного развития Беларуси

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич и его первый заместитель Валерий Громада приняли участие в досрочном голосовании на референдуме по Конституции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сегодня мы переживаем судьбоносное событие, пишем историю нашей страны, определяем пути ее дальнейшего развития. Люди понимают всю важность исторического момента, ответственность за принимаемое решение, - отметил Анатолий Маркевич. - Изменения и дополнения в Конституцию отражают интересы белорусского народа. Обновленный Основной закон страны хранит в себе резервы для дальнейшего эволюционного развития Беларуси в условиях вызовов и угроз современности".

Как подчеркнул министр, проект Конституции - народный документ. "Это результат кропотливого труда Конституционной комиссии, рабочей группы и тысяч предложений граждан. Диалоговые площадки работали по всей стране. Обсуждение приобрело поистине всенародный масштаб. Внимание было уделено каждой статье. Был виден живой интерес. Люди ценят, что проект обновленного Основного закона сохраняет социальные гарантии, закрепляет традиционные ценности и принципы нравственности, охраняет историческую правду и память о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - добавил он.

Валерий Громада обратил внимание, что Беларусь выходит на новый этап своего развития. Новые потребности людей, необходимость обновления политической системы - основные принципы изменения Основного закона. "Для себя в новом проекте Конституции я выделил три глобальных и очень важных аспекта. Первое - сохранение сильного и независимого государства. Второе - социально ориентированная рыночная экономика. Третье - сохранение традиционных духовных ценностей и исторической памяти. Государство не отказывается от бесплатного образования, медицины, иных обязательств, которые сейчас на него возложены, - заявил он. - Предстоит еще сделать не мало, но путь развития должен быть эволюционным. Этот путь и закрепляет проект Основного закона страны", - сказал он.-0-