Маркевич подарил вилейской школе-интернату спортивный инвентарь

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр культуры Анатолий Маркевич во время республиканской акции "Наши дети" посетил Вилейскую специальную общеобразовательную школу-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи и подарил ее воспитанникам спортивный инвентарь, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вот уже более 20 лет подряд в предновогодние дни сотрудники Министерства культуры приезжают с подарками к ребятишкам вилейской школы-интерната. Я рад, что в этом году в рамках акции "Наши дети" у меня тоже есть возможность побывать в вашем замечательном коллективе", - сказал Анатолий Маркевич.

Министр напомнил, что новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит под патронатом Президента. "В нашей стране это стало действительно доброй традицией. Идею подхватили буквально все: руководители республиканских и местных органов госуправления, деятели культуры и искусства, предприниматели посещают детские учреждения, опекунские и приемные семьи, детские больницы. Участие в такой акции для меня хоть и большая ответственность, но в то же время огромная радость. Увидеть ваши глаза, улыбки и почувствовать тепло ваших сердец, стать участником представления, которое, как мне рассказывали мои коллеги, по уровню подготовки превосходит многие центральные мероприятия", - отметил он.

Анатолий Маркевич подарил воспитанникам школы-интерната мячи для игры в футбол и баскетбол. "Пусть в вашем дружном доме всегда царит мир, спокойствие и понимание, удача и везение. Будьте в новом году непременно счастливы, осуществите свои заветные мечты и откройте для себя много интересного", - пожелал министр.-0-