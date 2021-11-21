Маркевич: Польша хочет показать ЕС, что является настоящим бастионом от незаконной миграции

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Александр Маркевич в программе "Неделя" на СТВ высказал мнение, что Польша своими действиями хочет показать ЕС, что является настоящим бастионом от незаконной миграции, сообщает БЕЛТА.

"Я, будучи в лагере беженцев, был поражен, как они там выжили. Это был девятый день их нахождения там, часть людей была уже в ТЛЦ, там условия более приемлемые, а те люди, которые были в непосредственной близости от государственной границы, находились в адских условиях. Более всего меня поразило то, что там маленькие дети, беременные женщины", - отметил депутат.

Александр Маркевич напомнил, что право на получение беженства является базовым, и любой человек вне зависимости от национальности и места проживания имеет право обратиться за получением статуса беженца. "По международным правилам существует определенная процедура, но мы видим, что польская сторона не дает этим людям даже возможности подать заявление на получение статуса беженца. Они даже физически не могут этого сделать", - подчеркнул он.

"Еще в сентябре Польша ввела чрезвычайное положение на приграничных территориях, и туда не могут попасть журналисты. Представителям структур ЕС, которые занимаются вопросами безопасности, также отказано в посещении этой местности. И мы знаем, что Польша инициировала, и сейчас на рассмотрении в парламенте находится законопроект об изменении пограничного законодательства, в соответствии с которым должностные лица, которые занимаются вопросами охраны границы, обеспечением внутренней безопасности, могут принять решение и в любой приграничной местности ввести определенный режим, запретить въезд журналистов, представителей международных организаций, волонтеров. На мой взгляд, это дикость", - отметил заместитель председателя комиссии.

Что касается международных организаций, то они прибыли только после обращения к ним представителей белорусских СМИ, госорганов и правоохранительных структур. "Они туда (в лагерь беженцев - Прим. БЕЛТА) прибыли, но их реакция была, если можно так выразиться, вялотекущей. Они раздали листовки, но проблему они не решили", - добавил Александр Маркевич.

"Цели Польши здесь понятны, они хотят показать, прежде всего, ЕС и тем спонсорам, которые осуществляют материальную и военную поддержку, что они настоящий бастион от незаконной миграции, для того, чтобы в них вкладывали ресурсы, чтобы фактически зарабатывать на этом. Есть определенные и очень серьезные противоречия между Польшей и Германией, в том числе и в миграционной политике, поэтому они хотят показать, что они защищают Европейский союз от наплыва беженцев. Это один момент, второй говорит о том, что они находятся на острие милитаризма в отношении Республики Беларусь и России", - поделился мнением депутат.

С Украиной, по словам эксперта, ситуация другая: "они хотят заявить о себе, они понимают, что только на агрессивной политике в отношении России, а сейчас уже и Беларуси, они могут заработать очки и в нее тоже будут вкладывать ресурсы".

"Надежда решить всю эту ситуацию, конечно же, есть, для этого нужна не только политическая воля, но и реальные шаги и действия. У нас из Национального аэропорта вылетел самолет в Ирак, на борту которого было около 400 человек, то есть мы уже делаем реальные шаги, чтобы эту ситуацию разрешить. Мы ждем таких же действий от наших партнеров, от тех, кто с нами на связи, и это очень важно", - добавил Александр Маркевич.-0-